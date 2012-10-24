Новости Беларуси. 24 октября считается официальным днем рождения ООН. 67 лет назад вступил в силу устав - своего рода Конституция Организации объединенных наций. БССР — на тот момент официальное наименование белорусской республики - вписана в историю ООН золотыми буквами. Страна значится в числе государств–основателей организации. ООН - это своего рода центр для согласования действий по поддержанию мира и развитию дружественных отношений на планете.

Крупные инициативы белорусской стороны выдвигались уже на первой сессии Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Например, программная для истории резолюция «О выдаче и наказании военных преступников». За годы существования СССР было немало других.

Однако самый активный период для Беларуси настал после обретения независимости. Республика первой среди постсоветских стран отказалось от обладания ядерным оружием. И на сегодня участвует во всех существующих конвенциях и протоколах ООН по вопросам борьбы с терроризмом.

Беларусь — инициатор и «чернобыльского» направления в деятельности ООН. А в 2005 году Президентом Александром Лукашенко с нью-йоркской трибуны организации было предложено признать многообразие путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Шла речь и о невмешательстве во внутреннюю политику других государств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (США, 15 сентября 2005):

Неужели ООН за надуманными проблемами не видит настоящих бед и катастроф? Которые никто, кроме ООН — сообщества цивилизованных наций — решить не сможет. Совсем недавно нам с вами в соседнем зале показывали карты и схемы с оружием массового уничтожения в Ираке. Где оно это оружие? Его нет. А Ирак залит кровью, растерзан. Люди доведены до предела отчаяния.

Еще одной инициативой, выдвинутой Главой белорусского государства в рамках Саммита ООН 2005 года, стал призыв к международному сообществу предпринять действенные меры в борьбе с торговлей людьми. Суть предложения — объединить усилия государств в деле борьбы с современной работорговлей. На сегодняшний день это уже Глобальный план действий с многочисленными организациями.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Нам удалось сплотить вокруг этой идеи очень многие государства, это привело к принятию глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми. И сегодня эта тема стала серьезным элементом программной деятельностью практически всех международных организаций, связанных с темой ООН.

Сейчас Республика Беларусь активно работает в рамках ООН над несколькими крупными направлениями. Одно из них — возможность предоставления новейших технологий в сфере, так называемой, «зеленой энергетики» для развивающихся стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.