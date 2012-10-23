Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией. 23 октября эта тема была ключевой на встрече президента Александра Лукашенко с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

В целом кооперация между нашими странами в обозначенной сфере развивается успешно. Военно-промышленный комплекс Беларуси не только сохранил, но и приумножил возможности предприятий оставшихся еще с советских времен. Хотя в 90-е шла речь об их ликвидации и банкротстве. Решением главы государства специалистов тогда сохранили.

Сегодня ВПК Беларуси – один из векторов развития национальной экономики. Продукция соответствует мировому уровню и прочно занимает свою нишу на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас накопилось немало вопросов (я не говорю о проблемах), которые, естественно, надо решать в отношениях оборонного комплекса России и ВПК Беларуси. Вы, наверное, знаете об этих вопросах. Более того, мы очень много времени на последней встрече в Сочи с президентом России посвятили обсуждению этих вопросов, вопросов, которые существуют между нами. Конечно же, разрешаемых.

Я бы хотел с вами их очень серьезно обсудить с прицелом на стратегию нашего сотрудничества, с учетом того, что мы имеем на сегодняшний день и по кооперации, и по взаимным поставкам. Хотелось бы, чтобы Вы, может быть, насколько это возможно, познакомились с нашим военно-промышленным комплексом. Не скрою, я ожидаю, чтобы он работал на наше общее оборонное пространство.

Армия у нас практически общая, группировка войск. То, что сегодня происходит в мире, и те угрозы, которые существуют, вам абсолютно известны.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Для нас крайне важно сегодня перейти от военно-технического сотрудничества к оборонно-промышленному. То есть не купи-продай уже готовые изделия.

Есть большая потребность в сложении интеллектуального потенциала, промышленной кооперации. Надо просто смело двигаться в этом направлении. И тогда стратегическое партнерство, к которому мы в каком-то смысле привыкли, приобретет новый отсвет, отсвет высокого уровня индустриальной капитализации наших отношений. И в этом деле мы видим большие резервы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Ранее в национальной библиотеке состоялось заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству предприятий оборонно-промышленных комплексов.

Мероприятие имеет знаковый характер с точки зрения активизации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. Уже реализуются договоры, идут поставки продукции двойного назначения по упрощенной схеме и по внутренним ценам. Так, более 80% годового экспорта Минского завода колесных тягачей приходится на российских заказчиков. При этом предстоит решить вопрос о равных условиях доступа предприятий оборонно-промышленного комплекса к госзакупкам.

Беларусь и Россия подписали 23 октября в Минске программу мероприятий по активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере на ближайшие три года. Документ принят по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству предприятий оборонно-промышленных комплексов двух стран.

Это, по сути, план совместных действий по интеграции военно-промышленных комплексов. Однако он является промежуточным. Еще необходимо проработать нормативно-правовую базу. Стороны намерены встречаться каждые полгода и сверять позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прежде всего мы договорились о том, что надо поработать над нормативно-правовой базой взаимных отношений России и Беларуси. Мы договорились о том, что надо посмотреть по более плотной кооперации предприятий путем создания целого ряда совместных предприятий. Это все оговорено в программе.

У нас есть такая форма сотрудничества как выполнение совместных программ. Есть конкретные плоды в рамках Союзного государства России и Беларуси.