Белорусские депутаты выбрали 14 председателей и состав профильных комиссий

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси прошло формирование профильных комиссий. Их руководителей выбирали тайным голосованием.

В руководящем составе 14 человек. Из них две женщины. Людмила Михалькова возглавила комиссию по законодательству. Образ — железной леди. За плечами - более ста прыжков с парашютом. И 30 лет работы в судебных органах.

Четверо депутатов из старого состава. Самый молодой - 37 лет. Это Дмитрий Харитончик, с двумя высшим образованиями, пришедший в Парламент с руководящего поста на БелАЗе. Производственник не растерялся и перед телекамерами. Во главу угла поставил модернизацию.

Дмитрий Харитончик, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Нужно направить все усилия для того, чтобы содействовать максимальному привлечению инвестиций. Это основной показатель, который будет способствовать эффективному и быстрому развитию всех отраслей.

Производству помогут наука и образование.

Геннадий Пальчик, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

Актуальные вопросы – комплексный анализ результатов мониторинга Кодекса об образовании. Рассмотреть вопрос внедрения Кодекса в образовательную практику. Нужно адаптировать и снять проблемные ситуации с другими законодательными и нормативно-правовыми актами.

Отстаивать стратегические интересы государства, укреплять национальную безопасность предстоит на посту председателя соответствующей комиссии Александру Межуеву, человеку военному, прошедшему путь от лейтенанта до генерала.

Авторитет Беларуси на международной арене будет продолжать укреплять комиссия под руководством Николая Самосейко.

Сегодня же избран и Совет Палаты, который, по предложению Александра Лукашенко, будет иметь прямую связь с Президентом и самые острые вопросы обсуждать на встречах. А уже завтра станут известны имена тех, кто войдет в состав комиссий. После чего депутаты будут готовы приступить к работе над законопроектами.

24 октября нижняя палата парламента сформировала персональный состав постоянных комиссий. Каждый парламентарий письменно высказал предпочтение, какой бы сферой хотел заниматься. Пожелания учли. Вопрос, согласятся ли коллеги?

Самыми многочисленными стали комиссии, которые будут заниматься вопросами здравоохранения, образования, науки, спорта, молодежной политики, экологии и аграрного сектора. В них вошли по 10 депутатов.

Виктор Щетько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике:

Комиссия формировалась большая. Пришли серьезные руководители, которые сельское хозяйство знают не понаслышке. Поставлена задача об уходе от мелких свинотоварных ферм. Комплексы должны быть, там, где нормальная продукция, где люди могут работать с хорошей заработной платой.

Рабочая атмосфера царит и в комиссии по международным делам.

Михаил Саванович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:

Международные дела, вы сами понимаете, все-таки нам надо развивать экспорт нашей продукции.

Очевидно, что выбор определяла профессиональная деятельность. Депутат Александр Сегодник, учитель, в комиссии по образованию намерен ставку делать на практику в системе обучения.

Александр Сегодник, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре:

Мы должны подготовить человека, который готов трудиться эффективно, который должен соответствовать научно-техническому прогрессу.

Алла Наумчик хоть и учитель по профессии, но решила в парламенте заняться вопросами экологии.

Алла Наумчик, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии:

Именно избиратели меня подвигли к тому, что я выбрала эту комиссию. Очень важна экология жизни каждого человека, то есть – это здоровый образ жизни.

Впереди у парламентариев еще одна первая и очень важная встреча - с избирателями. На следующей неделе депутаты будут работать в округах. Признаются, готовы, если понадобиться и лампочку перегоревшую в подъезде заменить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Саванович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:

Многие говорят, что депутат не должен заниматься капитальным ремонтом дома. Мое отношение: все, что волнует жителя, избирателя, должно волновать и депутата любого уровня.