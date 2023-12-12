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Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к активизации взаимодействия с Кенией

12 декабря 2023 08:22
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Сегодня, 12 декабря, отличный повод, чтобы подтвердить заинтересованность в активизации взаимодействия с Кенией. Там отмечают 60-летие со дня обретения независимости. От имени белорусского народа и себя лично Президента Кении поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к активизации взаимодействия с Кенией-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История отношений между Минском и Найроби насчитывает не одно десятилетие. Мы подтверждаем заинтересованность в активном развитии договорно-правовой базы, сотрудничества в сферах механизации сельского хозяйства, промышленной кооперации, торговли, информационных технологий, здравоохранения и образования, туризма.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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