Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к активизации взаимодействия с Кенией

Сегодня, 12 декабря, отличный повод, чтобы подтвердить заинтересованность в активизации взаимодействия с Кенией. Там отмечают 60-летие со дня обретения независимости. От имени белорусского народа и себя лично Президента Кении поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.