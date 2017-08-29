Они не штампуют отличников, а воспитывают думающую личность: как во Дворце Независимости награждали работников системы образования?

Новости Беларуси. За профессионализм и упорный труд. 37 педагогов получили сегодня государственные награды и звания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне нового учебного года работников системы образования отметил Президент Беларуси. Учителя – новаторы, авторы учебников, воспитатели детских садов и ректоры университетов. Во Дворце Независимости те, чей вклад в развитие общества переоценить невозможно. Александр Лукашенко отметил – сегодняшняя встреча особенная, а педагог – это призвание, которым нужно гордиться.

Вечером, накануне награждения, не за подготовкой торжественной речи, а за проверкой кандидатских работ в лаборатории. Рядом с молодыми учеными Виктор Тур и сам словно становится моложе. Хотя у руля кафедры профессор уже почти четверть века. Разработки университета – ноу-хау, которые часто не имеют мировых аналогов. Одну из конструкций можно увидеть даже в залах знаменитой Третьяковки.

Виктор Тур, заведующий кафедрой «Технология бетонов и строительных материалов» БрГТУ:

Нельзя учить, прочитав что-то просто в учебнике. Совершенно очевидно, что наибольший эфект достигается тогда, когда прошли и сами прочувствовали это на стадии и научной части, и разработок, и когда это внедрено.

Они привыкли говорить перед большой аудиторией, увлекать, объяснять, вести за собой. Но сегодня педагоги – даже лучшие из лучших, заметно волнуются. Алла Рошаль – у доски больше 40 лет. Говорит, ее ученики, в некотором смысле, превзошли своего педагога. Но в этом, признается женщина – и есть то самое учительское счастье.

Алла Рошаль, учитель математики Могилевского областного лицея №3:

Когда мы встречаемся, они говорят: «Алла Михайловна, а вам не обидно, что вот кандидаты, доктора?» А для меня это такое счастье учителя, когда ученик пошёл дальше. Многие из педагогов, которые сегодня получили государственные награды из рук Президента – участвовали в республиканском педагогическом совете. В кулуарах коллеги обсуждали изменения, которые учебный год грядущий им готовит. В центре разговора – новые учебники. Валерий Герасимов в прямом смысле «приложил свою руку» к «математике» для пятого класса. Задачи, говорит, формулировал из жизни. Так современным детям понятнее.



Валерий Герасимов, учитель математики средней школы №20 Орши:

Пришлось поработать над текстами задач и приблизить их к реальной жизни. Задачка такая: Маша разослала 20 смс-сообщений с новогодними поздравлениями. Одно смс-сообщение стоит 8 копеек. Хватит ли у Маши средств, если у неё есть 8 рублей?

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня в зале государственных наград Дворца Независимости многолюдно. Такое бывает несколько раз в год, но сегодня мероприятие особенное – накануне 1 сентября в зале лучшие из лучших в сфере образования.

Президент назовет эту встречу особенной. Ведь в зале – те, от кого зависит будущее целого государства. Церемония накануне первого сентября – не только признание личных заслуг каждого учителя. Знак особого уважения к педагогической профессии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все понимают, насколько важно хорошее воспитание детей с первых лет жизни. Поэтому огромное значение приобретает качество работы дошкольных учреждений. Оно в первую очередь зависит от воспитателей, от их душевной теплоты и умения подобрать ключик к каждому маленькому. Лучшие руководители, учителя столичных, районных областных школ и гимназий за свои трудовые успехи, высокий профессионализм, верность призванию педагога достойны государственных наград. Уверен, что они станут для вас хорошим стимулом в дальнейшей, еще более успешной работе. Важную роль играет профессионально-техническое образование (мы об этом уже говорили). И мы достигли в развитии нашего профтехобразования немалых успехов. Востребованность его в стране и у зарубежных партнеров является своеобразным знаком качества. За подготовку квалифицированных специалистов для отраслей экономики отвечает прежде всего высшая школа. Многие вузы успешно внедряют инновационные методы обучения и становятся настоящими центрами продвижения научно-технического прогресса как в регионах, так и в столице нашей Беларуси. В этот торжественный день поздравляю вас с заслуженными наградами, желаю вам долгих лет жизни, счастья, благополучия и достижений в этом нелегком, но очень почетном труде.

Каждый, кто приглашен в зал государственных наград Дворца Независимости, добился успеха в главном. Они не штампуют отличников, не заставляют зубрить параграфы, а воспитывают думающую личность. Награда, говорят – не повод останавливаться, а стимул для новых свершений.

Татьяна Мелешко, учитель французского языка гимназии №1 Солигорска:

Учительский труд очень сложный, но вот, попадая на такие мероприятия, может со стороны это не кажется чем-то выдающимся, а когда оказываешься сам в таком месте, понимаешь, что стоило. То есть это какая-то гордоть за себя, за коллектив.

Завтра во многих учебных заведениях пройдут педсоветы. Тем, кто сегодня получил высокие награды, теперь точно есть, что рассказать коллективу и ученикам.

Экскурсия по Дворцу Независимости – словно путешествие по мировым новостным лентам. Здесь обедали лидеры нормандской четверки, а в этом зале подписали те самые Минские соглашения. Надежда Онуфриева буквально вчера присутствовала во Дворце в качестве сопровождающего сирийских детей. Сегодня – сама почетный гость. Интерьеры теперь уже заслуженный работник образования рассматривает не просто с любопытством, а с практической точки зрения.

Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Сейчас смотрю хозяйским взглядом, а где мы можем применить подобное, чтобы и дети наши жили в красоте.

Накануне нового учебного года на своём празднике профессионализма – они желают друг другу счастливого нового учебного года. Этот зал для таких пожеланий подходит, как никакой другой.

Галина Беляева, заместитель директора по учебной работе СШ №34 Могилёва:

На месте, где наш уважаемый Президент произносит своё новогоднее обращение к народу я бы хотела обратиться к своим коллегам-учителям и пожелать им в новом учебном году понимающих родителей, побольше хороших учеников, здоровья и терпения.

Ирину Пичугину в Жодинской гимназии встречали, как героя. Награду от Президента здесь считают заслуженной. И неудивительно. Учитель географии подготовила полсотни призеров республиканских олимпиад. И два десятка участников международных конференций. К примеру, ее ученица недавно вернулась из Лос-Анджелеса, где презентовала проект о лекарственных свойствах золотарника. Александра Коховец, учащийся гимназии №1 Жодино:

Ирина Николаевна все в своих уроках показывает и обо всем рассказывает. Ее надо просто увидеть, как она представляет и любит свой предмет. В профессии Ирина Николаевна больше 20 лет. Говорит: задача ее как педагога – научить школьников думать. И отстаивать свою точку зрения. Впрочем, на достигнутом педагог останавливаться не собирается. В планах – еще больше олимпиадников и гордости: за школу, своих учеников и страну.



Ирина Пичугина, учитель географии гимназии №1 Жодино :

Когда один из моих учеников вышел на сцену и держал дрожащими руками белорусский флаг, и у него слезы в глазах – это чувство гордости передать невозможно. Это надо чувствовать.