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Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене: учитель Жодинской гимназии на церемонии вручения госнаград

29 августа 2017 14:44
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Новости Беларуси. Способствовать становлению образованной, культурной и трудолюбивой нации. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам системы образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене: учитель Жодинской гимназии на церемонии вручения госнаград-1

Это – 37 человек из разных уголков страны. Среди них – учительница Жодинской гимназии №1 Ирина Пичугина. В профессии она – более 20 лет. А учреждение, в котором работает педагог – одно из лучших в Минской области.

Ирина Пичугина, учитель географии Жодинской гимназии №1:
Я живу и работаю в замечательном городе Жодино, продукция предприятий которого известна всему миру. Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене США, Индии, Индонезии, Турции, Нидерландов, России, и в их честь поднимался белорусский флаг. Я это видела не раз, видела слёзы радости и гордости в глазах своих ребят. Это очень волнительно. Такое участие, наверное бы, было невозможно без всесторонней поддержки каждого ребёнка, каждого педагога со стороны государства.

Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене: учитель Жодинской гимназии на церемонии вручения госнаград-4

Воспитанники Ирины Пичугиной не раз занимали призовые места на олимпиадах и различных интеллектуальных соревнованиях. Учительница удостоена звания «Человек года Минской области – 2013» и знака «Отличник образования».

Медаль «За трудовые заслуги» из рук Президента получил и учитель информатики Слуцкой средней школы №11 Владимир Жук. Это его ученик, Владислав Гадалов, придумал AirPhone – смартфон нового поколения, с которым он занял призовое место на международном научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе.

Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене: учитель Жодинской гимназии на церемонии вручения госнаград-7

# Госнаграды # Фотофакт

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