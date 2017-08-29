Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене: учитель Жодинской гимназии на церемонии вручения госнаград

Новости Беларуси. Способствовать становлению образованной, культурной и трудолюбивой нации. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам системы образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это – 37 человек из разных уголков страны. Среди них – учительница Жодинской гимназии №1 Ирина Пичугина. В профессии она – более 20 лет. А учреждение, в котором работает педагог – одно из лучших в Минской области.

Ирина Пичугина, учитель географии Жодинской гимназии №1:

Я живу и работаю в замечательном городе Жодино, продукция предприятий которого известна всему миру. Я горда тем, что фамилии моих учеников звучали на международной сцене США, Индии, Индонезии, Турции, Нидерландов, России, и в их честь поднимался белорусский флаг. Я это видела не раз, видела слёзы радости и гордости в глазах своих ребят. Это очень волнительно. Такое участие, наверное бы, было невозможно без всесторонней поддержки каждого ребёнка, каждого педагога со стороны государства.

Воспитанники Ирины Пичугиной не раз занимали призовые места на олимпиадах и различных интеллектуальных соревнованиях. Учительница удостоена звания «Человек года Минской области – 2013» и знака «Отличник образования».