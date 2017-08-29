Сборка агротехники отечественных марок, сельское хозяйство и взаимная торговля: какие перспективы у белорусско-суданского сотрудничества?

Новости Беларуси. Новые перспективы для Беларуси и Судана. Президент встретился с парламентской делегацией этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В её составе председатель Национальной ассамблеи Судана, влиятельные бизнесмены и ключевые министры. Перспективные проекты – сборка в Африке агротехники белорусских марок, сельское хозяйство и взаимная торговля. И Беларусь настроена на успешную их реализацию. Новый импульс сотрудничеству между странами предал визит Александра Лукашенко в Хартум в начале 2017 года. После чего отношения заметно оживились.

Евгений Горин, СТВ:

Этот визит делегации из Судана – логическое продолжение диалога, начатого в январе, когда Президент Александр Лукашенко был с официальном визитом в этой африканской стране.

Те переговоры заметно активизировали поиск направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Обозначились экономическая заинтересованность сторон, полгода переговоров чиновников Беларуси и Судана создали возможный портфель совместных проектов. Часть из них может запускаться уже сегодня. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это был этап определения совместных проектов и предметного обсуждения путей их реализации, который можно считать завершенным. Сейчас очень важно незамедлительно приступать к выполнению намеченных планов. Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом в указанных сферах. Мы рассчитываем, что у руководства вашей страны аналогичный подход, и эти планы получат поддержку суданских парламентариев. Мы надеемся, что в ходе знакомства с Беларусью, вы сможете в полной мере ощутить экономический, промышленный, научный, культурный потенциал нашей страны. Уважаемые друзья, я абсолютно уверен, что ваш нынешний визит в Минск откроет новые перспективы для белорусско-суданского взаимодействия.

Один из суданских бизнесменов – владелец 10 заводов – сегодня на переговорах во Дворце Независимости предложил уже открыть сборочное производство белорусских тракторов в Судане. Белорусская сторона готова расширить линейку до комбайнов и карьерных самосвалов.

Ибрагим Ахмед Омер, председатель Национальный ассамблеи Республики Судан:

Хотел бы передать вам приветствие от президента Судана. Он очень высоко ценит вас. Ваш визит был историческим. Встречи на уровне глав государств заложили основу для дальнейших отношений. Мы увидели, что Беларусь открыта для конструктивного сотрудничества с Суданом. Мы также готовы к сотрудничеству с Беларусью.

Судан по объемам нефтедобычи – третья страна Африки. Доходы от черного золота главный источник валюты для Хартума. При этом страна испытывает серьезную нехватку электроэнергии. Нефтяной сектор – движущая сила экономики Судана, но более трети ВВП все-таки сельское хозяйство. Земельные угодья значительны. При этом из 12 млн га обрабатываемых земель орошается только 15%. Для белорусских технологий – это потенциально заманчивая ниша.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы подтвердили наши намерения – очень активно содействовать нашим правительствам в реализации планов по созданию совместных предприятий, сборочных производств на территории Республики Судан, строительству жилья, промышленных объектов, сотрудничеству в гуманитарной сфере. В целом парламентарии Республики Беларусь и Республики Судан настроены на серьёзную совместную работу.

В Судане живет 40 миллионов человек. Ежегодно страна на много миллиардов закупает продовольствия, лекарств, промышленных товаров. Госпрограммы направлены на развитие собственных предприятий. Будут ли они основаны на белорусских технологиях – вопрос и задача для наших чиновников.

Абдула Алимасар, председатель комитета Национальной ассамблеи Республики Судан:

Мы нуждаемся в такой автотехнике. Все модели смотрятся очень внушительно, но мы заострили внимание именно на автобусах и самосвалах. Они для нашей страны будут наиболее востребованы. Виталий Гончарик, заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода – директор по реализации автотехники в дальнее зарубежье:

Сейчас речь идёт о поставке самосвальной автотехники – порядка 50 единиц. Мы планируем в 2017 году открыть сборочный завод – в сентябре месяце в Египте. Также ведём переговоры по организации сборки в Нигерии.

Еще одно привлекательное направление для взаимовыгодного сотрудничества – использование преимуществ экономических союзов. Судан интересен Беларуси как площадка для выхода на третьи рынки.