«Он выражает мировоззрения значительной части белорусов». Американский профессор написал книгу о белорусском Президенте

Президент Лукашенко вспомнил о санкциях в отношении Беларуси. «Вспомнил» - очень уместное слово. Вспоминают об этом политики и в тот момент, когда актуально политически, потому что экономически не выгодно никогда и никому. И именно поэтому бизнес находит всегда обходные пути. О продуктивности санкций, о механизме власти в Беларуси написал книгу профессор Рэдфордского университета США Григорий Иоффе. Она только что вышла из печати. Иоффе охотно поделился мыслями с нашей программой. И в Нью-Йорке с ним встретился наш специальный корреспондент Алексей Адашкин.

Можно ли вас назвать самым главным в Америке специалистом по Беларуси? Сколько книг вы написали о Беларуси?

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

О Беларуси вот сейчас вторая только выйдет. У меня с Беларусью довольно существенные связи. Я там очень хорошо себя чувствую. Я интервьюировал Президента Беларуси в 2011 году. Транскрипты интервью, то есть их с небольшим сокращением изложения, будут составлять четверть всего объема книги. Кроме того, есть глава, которая их интерпретирует.

Эта глава называется «Who is Mr. Lukashenko?» или это в преамбуле в книге написано?

Григорий Иоффе:

«Who is Mr. Lukashenko?» - это предложение, с которого начинается аннотация книги. А сама книга называется «Reassessing Lukashenka: Belarus in Cultural and Geopolitical Context» («Переоценивая Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте»). Не было задачи петь ему осанну или написать какой-то гимн во славу Александра Григорьевича Лукашенко. Да и он в этом не нуждается. Просто была попытка увидеть его в том контексте, в котором, как мне кажется, на него и надо смотреть - культурном, геополитическом контексте. Потому что он произрос, как бы так сказать, из недр белорусского общества и сформировался там. Несмотря на двадцатилетний срок пребывания у власти, не утратил связи с тем социумом, который в общем-то выдвинул. Основной вывод, конечно, заключается в том, что он в наиболее неотфильтрованном виде, как правило не заботясь о политесе, о так называемой политической корректности, выражает, я бы сказал, явные или не явные мировоззрения значительной части белорусов. Известно, что когда там в 2011 году он назвал одного известного европейского деятеля «козлом», естественно, что мы обсуждали этот вопрос с ним. Точка зрения Александра Григорьевича, почему он это сделал, там приведена. Мы говорили о его отношении к оппозиции и, естественно, о том, почему он называет ее «пятой колонной», что мне кажется, конечно, очень круто.

Во время Чемпионата мира по хоккею, мне кажется, общество очень сильно было консолидировано в едином порыве.

Григорий Иоффе:

Да, да! Такие события, дай Бог, чтобы этих событий было больше. Сейчас мне кажется даже абсурдным, что целый ряд конгрессменов выступали с инициативой, так сказать, лишить Беларусь этого, как бы вам сказать, этой роли, этого преимущества.

Попытки запретить Чемпионат мира по хоккею в Беларуси, отменить - это тоже своего рода санкции. И до сих пор действуют санкции Соединенных Штатов Америки против Беларуси, но параллельно проходят встречи на серьезном уровне. Как считаете, почему?

Григорий Иоффе:

Видите ли, как вам сказать. Санкционная политика очень инерционна. Мы же знаем, что она проистекает из Первого Акта Демократии в Беларуси, который был принят еще в 2004 году. И с тех пор, если я не ошибаюсь, его действие было продлено три раза. Он даже был несколько переименован как-то, но, в общем-то, суть осталась прежней. И сегодня мы имеем дело с ситуацией, что количество людей в Беларуси, которое подвергается санкциям, превосходит даже количество сирийских официальных лиц.

Невольно, если проанализировать это, можно подумать, что Беларусь это какой-то Армагеддон, где в ежедневном режиме происходят последние битвы между силами добра и зла. В то время как когда ты приезжаешь в Минск и посещаешь другие места в Беларуси, то ничего более отдаленного от того ощущения, которое ты испытываешь в Беларуси, просто невозможно себе представить.

Поэтому здесь есть определенная инерция. Что касается сегодняшней попытки исправить это положение, то это как раз ситуационные попытки. Беларусь выступила с важной миротворческой миссией. Беларусь доказала, что она, например, упростила условия ведения бизнеса, условия регистрации бизнеса. В Беларуси нет никаких волнений. В Беларуси нет крайней социальной поляризации. В Беларуси вполне приличный уровень жизни. Там хорошие дороги. Поэтому сегодня, особенно с учетом этой миротворческой миссии, официальные лица в Соединенных Штатах откликаются на это. Очень хорошо, что они на это откликаются. Что касается санкций, повторяю: это инерционные меры, их очень легко наложить, но очень трудно снять.

Какие есть стереотипы о Беларуси?

Григорий Иоффе:

Вот здесь у меня в том же портфеле есть замечательная статья августа 2012 года в журнале «BussinessWeek» (это, по-моему, Блумберговское издание). Видно, что автор борется. Первые два абзаца повествуют об ужасах Лукашенковской диктатуры, уже в третьем абзаце говорится о том, что при всем этом Минск производит какое-то странное впечатление чрезвычайно высокоэффективно работающего метрополиса, и он стал вообще притягательным для hi-tech бизнеса, и посмотрите, как здесь все хорошо. И дальше повествуется о hi-tech парке, сколько там резидентов. Но, тем не менее, проблема выбора "верного" тона, когда ты пишешь о Беларуси, остается актуальной.

Григорий, большое спасибо за интервью. Надеемся, что вашу книгу о Беларуси, о белорусском Президенте вы нам тоже пришлете каким-то образом!