«Он подкупает в беседе своей искренностью. Для политика это вообще нехарактерно». Журналист информагентства «Хабар» о Президенте Беларуси

Новости Беларуси. 21 октября Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана «Хабар». Напомним, 24-25 октября глава нашего государства посетит эту страну с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нур-Султане состоятся переговоры Александра Лукашенко с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В эти же дни там пройдет двусторонний бизнес-форум, запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.

Отметим, полная версия интервью выйдет накануне визита белорусского лидера. Ключевой темой в беседе нашего Президента с журналистом стали двусторонние отношения между странами. Глава государства отметил, что при новом президенте Казахстана в сотрудничестве сохранится преемственность. Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»

Александра Лукашенко спросили также о Евразийском экономическом союзе. Глава государства уверен: ЕАЭС состоялся как организация. Хотя есть еще немало проблем, которые необходимо решать. Предприятия, например, необходимо поставить в равные условия и снять барьеры. Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно» Журналист Ерлан Бекхожин в настоящее время занимает должность председателя правления информационного агентства. «Хабар» – крупнейшая компания в Казахстане. В нее входят четыре телевизионных канала. Языки вещания – казахский, русский и английский. После интервью журналист поделился своими впечатлениями от встречи с белорусским Президентом.