«Он подкупает в беседе своей искренностью. Для политика это вообще нехарактерно». Журналист информагентства «Хабар» о Президенте Беларуси
Новости Беларуси. 21 октября Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана «Хабар». Напомним, 24-25 октября глава нашего государства посетит эту страну с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нур-Султане состоятся переговоры Александра Лукашенко с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В эти же дни там пройдет двусторонний бизнес-форум, запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.
Отметим, полная версия интервью выйдет накануне визита белорусского лидера. Ключевой темой в беседе нашего Президента с журналистом стали двусторонние отношения между странами. Глава государства отметил, что при новом президенте Казахстана в сотрудничестве сохранится преемственность.
Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»
Александра Лукашенко спросили также о Евразийском экономическом союзе. Глава государства уверен: ЕАЭС состоялся как организация. Хотя есть еще немало проблем, которые необходимо решать. Предприятия, например, необходимо поставить в равные условия и снять барьеры.
Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»
Журналист Ерлан Бекхожин в настоящее время занимает должность председателя правления информационного агентства. «Хабар» – крупнейшая компания в Казахстане. В нее входят четыре телевизионных канала. Языки вещания – казахский, русский и английский. После интервью журналист поделился своими впечатлениями от встречи с белорусским Президентом.
Ерлан Бекхожин, председатель правления агентства «Хабар» (Казахстан):
Не секрет, что Александр Григорьевич – очень интересный собеседник. Он подкупает в беседе своей искренностью. Для политика это вообще нехарактерно. Беседа состоялась очень живая, интересная, познавательная.
Я у него спросил про проблемы Евразийского экономического союза, о двусторонних отношениях Казахстана и Беларуси. Как вы знаете, у нас очень крепкие дружеские, партнерские отношения. Как они в дальнейшем будут развиваться, Александр Григорьевич рассказал свое видение – насколько надо углублять и расширять эти отношения.
Александру Лукашенко журналист задал порядка 10 вопросов. Помимо политических, были и вопросы личного характера. Например, Президент рассказал, что выращивает на своем участке и что делает с урожаем. А также поделился своим мнением об экс-президенте Казахстана.