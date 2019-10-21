Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»
Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Лукашенко спросили также о Евразийском экономическом союзе и он отметил, что ЕАЭС состоялся как организация. Хотя есть еще много проблем, которые предстоит решить. Предприятия, например, необходимо поставить в равные условия, снять барьеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры.
Мы должны наши предприятия ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед.
И вы знаете, у нас есть ошибочный тезис, часто об этом говорят (даже Нурсултан часто говорил) о том: «Вы знаете, Европейский союз создавался десятилетиями». А мы вот только появились. Европейский союз – это разные страны. Они не имели такого опыта жизни в одной стране, как постсоветские республики. Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз.
Да, мы должны видеть, что у них не получилось и не делать ошибок. Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся.