Президент Беларуси об ЕАЭС: «Масса проблем, которых быть не должно»

Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Лукашенко спросили также о Евразийском экономическом союзе и он отметил, что ЕАЭС состоялся как организация. Хотя есть еще много проблем, которые предстоит решить. Предприятия, например, необходимо поставить в равные условия, снять барьеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры. Мы должны наши предприятия ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед.