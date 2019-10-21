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Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»

21 октября 2019 14:09
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Новости Беларуси. В преддверии визита Президент Беларуси дал интервью самому крупному казахстанскому информагентству «Хабар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него входят четыре телеканала, охватывающих 99 % жителей Казахстана.

Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»-1

Полная версия интервью выйдет накануне визита белорусского лидера. Ключевые темы в беседе Александра Лукашенко с журналистом – двусторонние отношения Беларуси и Казахстана.

Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому информагентству «Хабар»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Преемственность однозначно сохранится. Вы упомянули нового президента Казахстана. Вы знаете, вся его политика – на продолжение тех процессов, которые не только между Беларусью и Казахстаном намечены, а на развитие нашего общего экономического союза.

Это человек, который не просто может продолжить (может, не понравится казахстанцам это, потому что они привыкли к Нурсултану Абишевичу) может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Есть основа, есть цель. И мы ее будем придерживаться. Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше.

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Александру Лукашенко было задано порядка 10 вопросов. Помимо политических, были и личного характера. Например, Президент рассказал, что выращивает на своем участке и что делает с урожаем. А также высказал свое мнение о бывшем президенте Казахстана.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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