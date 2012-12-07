Около 600 грузовиков стоят в очереди на белорусско-литовской границе после ареста литовских таможенников

Новости Беларуси. Около 600 грузовиков стоят в очереди на белорусско-литовской границе. Пропускная способность пункта «Мядининкай» снизилась в четыре раза. Это связано с задержаниями в Литве 29 сотрудников таможни контрольно-пропускного пункта «Мядининкай». Это одно из самых крупных коррупционных дел в истории литовской таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ. Впрочем, в таможенном департаменте Литвы уверили, что пункт пропуска работает в штатном режиме. Как сообщили там, низкая пропускная способность не связана с задержанием таможенников.

Генрика Рукшенене, начальник отдела по связям с общественностью таможенного департамента Литвы:

Уже у нас эта ситуация стабилизируется. Пробки у нас обычные. 8 километров это не так уж и много. Задержание таможенников не связано с очередями, все нормально, просто переброшены с других постов. Штат в полном составе работает. Это обычная очередь.

Накануне с утра и до полудня оформление на выезд из Беларуси и на въезд в прибалтийскую страну не проводилось. Очередь из грузовиков в «Каменном логе» выросла до 80 километров. Для дальнобойщиков это означает длительный простой.

Госпогранкомитет Беларуси просит водителей выбирать другие пункты пропуска. В частности, «Котловка», «Бенякони» и «Привалка». Ситуация на контроле, белорусы наладили обмен информацией с литовскими коллегами в режиме реального времени.

Александр Тищенко, пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Обстановка без изменений. Очередь даже немного растет. Мы надеемся, что у литовских коллег получиться ситуацию нормализовать. Пока же, чтобы дать им такую возможность, мы просим перевозчиков ориентироваться на другие пункты пропуска. Информацию, когда нормализуется работа пункта пропуска, мы доведем обязательно.