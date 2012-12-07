Подписаны демаркационные документы между Беларусью, Россией и Латвией в Несвиже

Новости Беларуси. Беларусь, Россия и Латвия определили точку стыка госграниц между тремя странами. Демаркационные документы подписаны в Несвиже. Организована установка пограничного знака и разработан порядок его содержания. Кроме того, после вступления в силу подписанных сегодня документов Беларусь завершает оформление госграницы с Латвией. Этот процесс был начат еще в 1992 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Архипов, начальник управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Именно сегодня завершено установление государственной границы не только с Латвийской Республикой, но и в целом на прибалтийском участке. Так как 30 мая мы подписали документы демаркации точки стыка с Литвой и Польшей. Таким образом, на сегодняшний день мы полностью закончили демаркацию границы с прибалтийскими нашими соседями.

Ирина Мангуле, директор юридического департамента Министерства иностранных дел Латвийской Республики:

У нас с Эстонией и Литвой уже давно демаркированы границы. Для нас это последняя точка с Республикой Беларусь и первая завершенная точка с Российской Федерацией, и для нашей страны это очень важный документ.