Официальный цвет бренда Минска - голубой с желтым

Новости Беларуси. У Минска будет свой цвет, вкус и запах. Сегодня на международном форуме представили имиджевый проект белорусской столицы. Его планируют реализовать уже в будущем году.

Мегаполис позиционируют как город думающих людей и больших возможностей. Также о имидже задумались и в малых городах, чтобы привлекать инвесторов и туристов.

Вскоре Минск зазвучит, запахнет и его можно будет распробовать в буквальном смысле. Уникальное меню — разрабатывают, музыка и аромат — уже есть в образцах. А слоган - «Думай о Минске!» и эксклюзивный цвет - сыграют на всемирную узнаваемость белорусской столицы.

Наташа Гранд, директор по исследованиям британской компании, создатель бренда «Минск»:

С цветом очень быстро мы определились. Совершенно понятно, что это цвет именно коммуникации, голубой, в который мы решили добавить солнце, с формой тоже достаточно быстро определились: полоса. Самая простая, яркая, четкая линия.

Привлекать своей самобытностью планируют и другие города Беларуси. Если о Витебске знают по Славянскому базару, то Гомель решил выделиться красными пешеходными переходами. Проекты идей предлагают сами жители.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Идеи появляются, как все-таки позиционировать Республику Беларусь, Минск, чтобы ушли от такого серого понимания, вот, город, исполком... Нет. Это жилые территории. Это живые люди с культурой, со своими обычаями.

Чемпионат мира по хоккею — 2014 - отличный повод для масштабного пиара. Лояльные цены на билеты — от семи до 70 евро и доступная стоимость аппартаментов. Приглашают поклонников спорта. Официальный туроператор активно занялся промопродукцией.

Елена Брок, заместитель начальника ГУ «Центркурорт»:

Когда едешь по городу и стоит огромный бигборд, сразу бросается в глаза кристалл льда. Уже сразу видишь, это Чемпионат мира по хоккею.

Внешний вид, образование, репутация. Каждый из нас заботиться о собственном образе. Ведь имидж влияет не только на личные отношения, но и на социальные связи и даже на карьерный рост. Так и государство. От восприятия страны зависит и поток туристов, и инвестиционная привлекательность. А это уже экономика.

Его сложно оценить в деньгах, нельзя пощупать, но он ощутимо бьет по продажам.

Имидж национальной принадлежности способен повысить спрос и гарантировать качество. Возьмем, к примеру, наши продукты. Сделано в Беларуси - означает натурально и строго по ГОСТам. Опытный брендмэйкер сходу называет то, по чем нынче за рубежом узнают Беларусь.

Анатолий Акантинов, директор центра стратегического развития:

Картошка, зубр, БелАЗ, трикотаж, мебель, Лукашенко, Минск, красивые девушки.

Привлекательные условия - для инвесторов, упрощенный визовый режим — для туристов. Так, на тот же чемпионат мира по хоккею 2014 года въезд в нашу страну будет по билетам на матчи. Беларусь также ведет переговоры о возможностях упрощения визового режима со странами Евросоюза.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Смягчение визового режима – это двусторонний процесс. Мы, безусловно, стремимся к этому и работаем со многими нашими партнерами, включая Евросоюз, а также включая те страны, где традиционно отдыхают белорусы за рубежом. Что касается выездного туризма, то могу отметить, что уже стоимость туристических виз находится на достаточно низком уровне.

Бизнесмены, креативная молодежь, представители министерств и ведомств вместе разрабатывают имиджевую стратегию. Города, события, персоны. Все для того, чтобы Беларусь на карте мира была еще ярче, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.