Беларусь объявили председателем СНГ в 2013 году

Новости Беларуси. Беларусь приняла эстафету председательства в СНГ. Решение принято на заседании Совета глав государств Содружества в Ашхабаде.

Как отметил Президент Александр Лукашенко, белорусское государство намерено акцентировать внимание на развитии общего информационного пространства, укреплении межкультурного и межэтнического взаимодействия, расширении контактов на разных уровнях, а также на реализации проектов по охране окружающей среды.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Содружество является одним из приоритетных векторов внешней политики государств-участников СНГ. Поэтому белорусское председательство пройдет под девизом: «Интеграция во благо человека. Укрепление добрососедства. Развитие экологического сотрудничества. Расширение диалога культур». Конечно же, мы будем исходить из учета интересов всех государств-участников Содружества.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Беларуси в октябре 2013 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2013 году белорусская сторона предполагает акцентировать внимание на следующих направлениях. Во-первых, развитие общего информационного пространства, во-вторых, укрепление межкультурного и межэтнического взаимодействия, в-третьих, расширения контактов на уровне научной и творческого интеллигенции, ветеранских и молодежных организаций, особенно в преддверии 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. По этому вопросу мы также приняли решение. В-четвертых, реализация проектов в области экологической культуры и охраны окружающей среды, эту тему особенно актуализировал президент Украины, Виктор Федорович Янукович, пригласив глав государств на площадку Чернобыля, где сегодня создается уникальное сооружение, строится укрытие реактора, на котором произошла катастрофа.

Президенты приняли также декларацию о дальнейшем всестороннем взаимодействии в рамках СНГ. Уделили внимание совместной подготовке к празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Будет развиваться сотрудничество в сферах безопасности и валютного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Гриц, экономист:

Естественно, обеспечение безопасности переводов, обеспечение, может быть, с точки зрения корректности оплаты налогов, то есть то, чем всегда занимаются органы финансовой разведки, укрепление и создание единых алгоритмов, координации в этом направлении безопасности тоже вписывается в этот проект. Поэтому эти решения не просто правильные, они своевременные и работают на будущее интеграционных процессов на нашем постсоветском пространстве.