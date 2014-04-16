Около 1000 мест в санаториях и спортбазах подготовили профсоюзы Беларуси для гостей чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Около тысячи мест в санаториях и спортивных базах подготовили профсоюзы Беларуси для гостей предстоящего чемпионата мира по хоккею. Об этом 16 апреля президенту во время рабочей встречи доложил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик. Поручение по принятию гостей мирового первенства давалось еще ранее главой государства.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией в профсоюзах.

Сегодня в Федерацию профсоюзов Беларуси входит более 23 профорганизаций. И это самое крупное объединение трудящихся страны.

Поблагодарил глава государства профсоюзы и за хорошую организацию выборов в местные Советы депутатов XVII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чемпионат мира на носу. Для нас это некий этап, чтобы подвести итоги обещанного профсоюзами сделать к этому чемпионату мира. Я думаю, вы занимались этими объектами. Это, наверное, выгодно и для вас. Хотелось бы, чтобы Вы сказали, что построено, что реконструировано, подготовлено из старых объектов для проживания гостей. Это неплохо будет и на будущее. Это же останется у наших людей. Мы же делали не для того, чтобы только иностранцев здесь поселить или наших зрителей, которые будут на чемпионате мира. Поэтому это такой этап.

И ситуация в профсоюзах. Честно скажу, что я так с надеждой на то, что все-таки наши профсоюзы – это солидные организации. Отошел от этого вопроса, и хорошо, что Вы сегодня у меня, чтобы рассказать о том, вкратце, что происходит в профсоюзах, есть ли какие-то проблемы.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Ситуация в профсоюзном движении нормальная, тут не за что пе5реживать. И в трудовых коллективах мы все видим и знаем, поскольку у нас 23 тысячи организаций. Это и цеха, им участки, и бригады, и перекуры, и станки. Мы знаем, о чем люди говорят, что бы они хотели. Проблем нет. Есть вопросы.

Александр Лукашенко:

Хочу поблагодарить профсоюзы за спокойную, тихую, ненавязчивую работу по организации выборов в местные Советы. Просто молодцы. Без гвалта, без шума провели огромную работу. Особенно в комиссия. В комиссиях практически все были членами профсоюзов, которые взяли на себя тяжесть проведения выборов в местные Советы.

Леонид Козик:

Людей было от 46% до 30% во всех комиссиях. И, более того, мы на эти выборы привели своих. Мы тоже были заинтересованы, чтобы наши профсоюзные активисты стали депутатами. Поэтому и таких людей у нас 2963 наших активиста прошли.

На предстоящий спортивный форум съедутся тысячи болельщиков. При этом гостей ожидают более чем из 50 стран. Уже раскуплено около 70 тысяч билетов. Специально к мировому первенству изменится и инфраструктура. Хоккейные команды примут современные ледовые площадки. Для зарубежных гостей — лучшие минские отели. Причём, среди них и новые, и те, которые недавно реконструировали. Всего более 40 гостиниц. По поручению президента, места для гостей предоставят в санаториях и спортивных базах.

Леонид Козик:

Глава государства поручил нам, профсоюзам, подготовить свои базы, которые находятся вокруг Минска, для возможного принятия гостей этого чемпионата. Мы эту работу выполнили и, по его поручению, подготовили тысячу мест. И сегодня я доложил и спросил, можно ли заселять их, потому что времени остается мало, а заявок поступает очень много. Мне не стыдно будет за наши объекты. Мы подготовили не только их материальную базу, но человек, который будет там жить, может какое-то лечение свое осуществлять, посещать хоккей. Это природа хорошая, это волонтеры, которые с МИТСО со знанием языков.

Речь заходила о детском оздоровлении. Мы, профсоюзы, ежегодно участвуем в этом деле. И всегда стараемся сделать так, чтобы стоимость путевки не превышала 10% от общей ее стоимости для родителей. Для этого Федерация профсоюзов уже приняла постановление, выделила определенное количество денег каждой области для того, чтобы они эти путевки удешевили.