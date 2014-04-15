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Освободит ли Турчинов от «террористов» Донецкую область?

15 апреля 2014 15:24
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Новости Украины. Эскалация конфликта в Украине. На севере Донецкой области проходит антитеррористическая операция. Накануне исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о проведении широкомасштабной спецоперации в связи с событиями на востоке страны. Также Турчинов предложил ООН ввести миротворцев на восток Украины.

Тем временем сторонники федерализации продолжают контролировать захваченные ими ранее административные здания. В Славянске митингующие установили  блокпосты. Люди в камуфляжной форме, вооруженные автоматами,  выборочно проверяют проезжающий автотранспорт.

Не обошлось без происшествий этой ночью в столице Украины. В Киеве атаке радикалов подверглись два кандидата в президенты Украины — народный депутат Олег Царев и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Первому были нанесены тяжёлые физические травмы. Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве # Александр Турчинов

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