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Турчинов предложил провести референдум в Украине по поводу федерализации 25 мая

14 апреля 2014 15:13
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Новости Украины. Киев рассчитывает в ближайшее время полностью урегулировать ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Помимо этого спикер Верховной Рады сообщил, что всеукраинский референдум по вопросу госустройства может пройти одновременно с президентскими выборами, назначенными на 25 мая.

Ситуация на юго-востоке страны до сих пор остаётся крайне напряженной. Утром истёк срок ультиматума, который новое правительство Украины отвело протестующим захватившим ряд административных зданий в Славянске. В городе пока затишье. Тем временем, в городах и поселках Донецкой области растут новые баррикады. В области введен режим спецоперации.

Неспокойно и в столице Украины. Митингующие в центре Киева требуют стабилизировать ситуацию в экономике. За последние месяцы существенно выросли цены на продукты питания, лекарства и проезд. Граждане уже начали активно снимать свои сбережения с банковских счетов. Сейчас задача нового правительства  - не допустить экономического коллапса. В противном случае Украину захлестнут массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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