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Александр Лукашенко 8 ноября подписал декрет «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков»

08 ноября 2016 18:40
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Новости Беларуси. Декрет «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков» 8 ноября подписал Президент Беларуси. 

Документ в частности отменяет лимит на количество спиртного, которое могут хранить люди дома.

Сохраняется также максимальный объем алкоголя, который можно перемещать по территории страны. За это нарушение устанавливается административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин.

Вводится и ответственность за продажу физлицом импортных алкогольных напитков без белорусских акцизов:

введена конфискация всего спиртного, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Алкоголь

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