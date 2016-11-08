Александр Лукашенко 8 ноября подписал декрет «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков»

Новости Беларуси. Декрет «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков» 8 ноября подписал Президент Беларуси.

Документ в частности отменяет лимит на количество спиртного, которое могут хранить люди дома.

Сохраняется также максимальный объем алкоголя, который можно перемещать по территории страны. За это нарушение устанавливается административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин.

Вводится и ответственность за продажу физлицом импортных алкогольных напитков без белорусских акцизов:

введена конфискация всего спиртного, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.