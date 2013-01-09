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Одаренные учащиеся и студенты получат поддержку специального фонда Президента Беларуси

09 января 2013 07:54
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Новости Беларуси. Одаренные учащиеся и студенты получат поддержку специального фонда Президента Беларуси. Распоряжение о поощрении подписал накануне Александр Лукашенко.

В списке более 1,5 тысяч человек. Это победители различных международных конкурсов и олимпиад. А также два научно-исследовательских объединения и творческие коллективы молодёжи.

Кроме этого, поощрены педагогические и научные работники, внесшие особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Премии правительства Беларуси # Образование

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