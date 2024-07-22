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Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи

22 июля 2024 10:59
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Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли сегодня, 22 июля, обсуждались на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи-1

Сперва в графике Президента был запланирован доклад профильных вице-премьера и министра. Учитывая, что в начале апреля состоялся большой разговор касательно развития этой сферы. Но формат сегодняшней встречи все же изменился: состав участников, как и блок обсуждаемых вопросов, значительно расширили.

Что касается экономических показателей, то в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта. Речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах, понятное дело, нельзя. Особенно промышленным гигантам страны, у которых не очень быстрые темпы роста. О них публично говорил Президент. Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: наше знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки (российский и китайский), но спрос (чем выше он, тем только лучше) на других рынках тоже надо расширять.

Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не гиганты, 30-40 % ежегодно реализуем то, что производим. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш «якорь». Мы заякорились. И если кто-то думает, что «вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками» – чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, – это наш традиционный рынок. Успешно развиваются наши отношения с дружественными нам странами, не теряем контакты с Европейским союзом. Это наши соседи, Европейский союз, с ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке – это обоюдовыгодный интерес. Как бы политики ни пытались возвести барьеры, если экономике, бизнесу надо, они найдут пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки.

Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи-7

Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения. Требование Президента – надо широко развивать эти направления.

# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко

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