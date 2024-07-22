Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи

Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли сегодня, 22 июля, обсуждались на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сперва в графике Президента был запланирован доклад профильных вице-премьера и министра. Учитывая, что в начале апреля состоялся большой разговор касательно развития этой сферы. Но формат сегодняшней встречи все же изменился: состав участников, как и блок обсуждаемых вопросов, значительно расширили.

Что касается экономических показателей, то в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта. Речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах, понятное дело, нельзя. Особенно промышленным гигантам страны, у которых не очень быстрые темпы роста. О них публично говорил Президент. Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: наше знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки (российский и китайский), но спрос (чем выше он, тем только лучше) на других рынках тоже надо расширять.