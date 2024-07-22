Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи

Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли сегодня, 22 июля, обсуждались на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли сегодня, 22 июля, обсуждались на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сперва в графике Президента был запланирован доклад профильных вице-премьера и министра. Учитывая, что в начале апреля состоялся большой разговор касательно развития этой сферы. Но формат сегодняшней встречи все же изменился: состав участников, как и блок обсуждаемых вопросов, значительно расширили.
Что касается экономических показателей, то в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта. Речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах, понятное дело, нельзя. Особенно промышленным гигантам страны, у которых не очень быстрые темпы роста. О них публично говорил Президент. Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: наше знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки (российский и китайский), но спрос (чем выше он, тем только лучше) на других рынках тоже надо расширять.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не гиганты, 30-40 % ежегодно реализуем то, что производим. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш «якорь». Мы заякорились. И если кто-то думает, что «вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками» – чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, – это наш традиционный рынок. Успешно развиваются наши отношения с дружественными нам странами, не теряем контакты с Европейским союзом. Это наши соседи, Европейский союз, с ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке – это обоюдовыгодный интерес. Как бы политики ни пытались возвести барьеры, если экономике, бизнесу надо, они найдут пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки.
Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения. Требование Президента – надо широко развивать эти направления.