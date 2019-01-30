Очередной раунд переговоров трёхсторонней контактной группы пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы пройдет сегодня, 30 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня вопросы, актуальные на каждом заседании: отведение от линии фронта снайперов, соблюдение режима тишины. На сегодняшней встрече стороны попытаются согласовать и некоторые вопросы гуманитарного характера. Они касаются обеспечения нормальных условий для жизни – речь о восстановлении электро- и водоснабжения, ремонте социальных объектов.

В результате достигнутого накануне рождественского перемирия количество обстрелов уменьшилось. Однако проживающие в зоне конфликта около 240 тысяч человек, среди которых много детей, продолжают страдать.