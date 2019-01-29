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«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ

29 января 2019 12:37
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Новости Беларуси. 29 января украинский вопрос звучал в исполкоме СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь не получали официальных уведомлений от Киева о решении выйти из трех экономических соглашений Содружества, несмотря на то что такая информация периодически появляется в новостных лентах. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев на встрече постоянных представителей стран СНГ.

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-1

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-3

Отметим, сегодняшнее заседание стало первым в 2019 году под председательством Туркменистана и открыло череду инициатив, которые странам Содружества предстоит воплотить в жизнь в нынешнем году.

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-6

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-8

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-10

Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси:
Для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ было и остается одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса. Туркменистан создаст все условия для успешного осуществления мероприятий, предусмотренных в рамках своего председательства.

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-13

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета СНГ:
В сегодняшней повестке дня заседания Совета постпредов несколько пунктов, содержащих планы работы на будущий год.

Первый вопрос – обсуждение повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел, которое планируется провести 5 апреля в Москве.

Одна из главных тем, конечно, традиционно – согласование позиций государств СНГ, международных организаций.

В Минске обсуждаются десятки вопросов: от освещения работы объединения в СМИ до формирования повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ, который пройдет весной в Москве.

«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ-16

# СНГ # Назаркулы Шакулыев # Сергей Лебедев # Фотофакт

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