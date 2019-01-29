«Планы работы на будущий год». В Минске состоялась встреча постоянных представителей стран СНГ

Новости Беларуси. 29 января украинский вопрос звучал в исполкоме СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь не получали официальных уведомлений от Киева о решении выйти из трех экономических соглашений Содружества, несмотря на то что такая информация периодически появляется в новостных лентах. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев на встрече постоянных представителей стран СНГ.

Отметим, сегодняшнее заседание стало первым в 2019 году под председательством Туркменистана и открыло череду инициатив, которые странам Содружества предстоит воплотить в жизнь в нынешнем году.

Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси:

Для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ было и остается одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса. Туркменистан создаст все условия для успешного осуществления мероприятий, предусмотренных в рамках своего председательства.