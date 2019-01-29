«Вы – очень популярный человек в Украине». Представитель Украины в контактной группе Марчук – Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Украины и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе – темы, которые сегодня, 29 января, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с Евгением Марчуком. Он представляет Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Безусловно, эта тема для Минска носит ключевой характер. С 2014 года в нашей столице проходят переговоры контактной группы. А в 2015-м в Минске прошла встреча «Нормандской четверки». В то же время продолжается тесное сотрудничество между Беларусью и Украиной. Страны готовы наращивать товарооборот. В 2018 году он превысил 5 миллиардов долларов. Есть планы выйти на более весомые цифры.

Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:

Я хочу передать вам от Петра Алексеевича теплый привет, я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается сотрудничество украинско-белорусское, особенно после Форума регионов, ну и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы. Самый важнейший показатель – 18,6 %, если не ошибаюсь, – рост торгового оборота. Надо только порадоваться. То, что планы совпадают по увеличению этого товарооборота: кажется, до 8 миллиардов через пару лет планируется.