«Вы – очень популярный человек в Украине». Представитель Украины в контактной группе Марчук – Президенту Беларуси
Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Украины и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе – темы, которые сегодня, 29 января, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с Евгением Марчуком. Он представляет Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Безусловно, эта тема для Минска носит ключевой характер. С 2014 года в нашей столице проходят переговоры контактной группы. А в 2015-м в Минске прошла встреча «Нормандской четверки».
В то же время продолжается тесное сотрудничество между Беларусью и Украиной. Страны готовы наращивать товарооборот. В 2018 году он превысил 5 миллиардов долларов. Есть планы выйти на более весомые цифры.
Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:
Я хочу передать вам от Петра Алексеевича теплый привет, я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается сотрудничество украинско-белорусское, особенно после Форума регионов, ну и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы.
Самый важнейший показатель – 18,6 %, если не ошибаюсь, – рост торгового оборота. Надо только порадоваться. То, что планы совпадают по увеличению этого товарооборота: кажется, до 8 миллиардов через пару лет планируется.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
8 миллиардов – это был наш лучший показатель. Сегодня 5,5, где-то чуть больше. Это, конечно, не наш уровень, мы можем прирастать, мы к этому стремимся.
Евгений Марчук:
Вы – очень популярный человек в Украине, я вам скажу это откровенно.
Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе, и мне приходилось, кроме тяжелого бремени (вы знаете, что это такое), побывать в вашей фантастической библиотеке. Я остался там специально там на субботу. Таких библиотек немного в мире.
До конца года будет решен еще один важный вопрос – это демаркация белорусско-украинской границы. Ее планируют завершить уже в 2019 году.
Что касается переговоров трехсторонней контактной группы, то на ближайшем заседании стороны намерены уделить основное внимание решению гуманитарных и социальных вопросов. В целом, сегодня стоит задача добиться выполнения основных пунктов Минских соглашений. В частности, создать зону, свободную от вооружений и военной техники. По мнению Евгения Марчука, нынешний формат переговоров позволяет прийти к компромиссу.