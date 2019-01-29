Сотрудничество Беларуси и Украины, решение конфликта в Донбассе. Состоялась встреча Александра Лукашенко и Евгения Марчука

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Украины и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе – темы, которые 29 января обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Евгением Марчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он представляет Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Безусловно, эта тема для Минска имеет особое значение. В нашей столице проходят переговоры контактной группы, в 2015 году в Минске прошла встреча «Нормандской четверки». Продолжается и тесное сотрудничество между Беларусью и Украиной. Страны готовы наращивать товарооборот. В 2018-м он превысил 5 миллиардов долларов. Есть планы выйти на более весомые цифры.

Перспективы сотрудничества есть в сельском хозяйстве и спорте. В частности, Украину интересует опыт Беларуси в проведении крупных спортивных соревнований. В ближайшее время будет решен еще один важный вопрос – это демаркация белорусско-украинской границы. Ее планируют завершить уже в 2019 году. «Вы – очень популярный человек в Украине». Представитель Украины в контактной группе Марчук – Президенту Беларуси Что касается переговоров по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, то на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы внимание уделят гуманитарным и социальным вопросам. Они касаются выплат пенсий, ремонта коммуникаций и дорог в прифронтовой зоне. Сейчас на этой территории живут около 240 тысяч человек. В целом, сегодня стоит задача добиться выполнения основных пунктов Минских соглашений. Евгений Марчук высоко оценил усилия Беларуси в урегулировании ситуации и отметил, что сейчас нет необходимости отказаться от такого формата переговоров.

Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях: Я поблагодарил Президента за создание исключительно хороших условий для работы трехсторонней контактной группы и всех рабочих групп. Мы чувствуем себя как дома. Я имею в виду, украинская часть. Я, как участник трехсторонней контактной группы, изложил, какие есть проблемы, особенно связанные, прежде всего, с прекращением огня по всей линии фронта. Самое чувствительное, конечно, это обмен заложниками. Нам не удается пока отвести от линии фронта снайперские группы. Но надо подчеркнуть, что то, что в народе называется «рождественское перемирие», очень существенно повлияло на интенсивность, то есть очень существенно уменьшилось количество обстрелов. Это хороший знак.