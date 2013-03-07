Очередь желающих проститься с Уго Чавесом растянулась на несколько километров

Новости Венесуэлы. В Венесуэле – семидневный траур. Попрощаться со своим лидером на улицы Каракаса вышли десятки тысяч жителей. Во всех школах и университетах на неделю прерваны занятия.

Церемония прощания проходить в Военной академии. Место для прощания выбрано не случайно - именно в это учебное заведение будущий президент поступил в 17-летнем возрасте. Венесуэльцы приходят сюда, чтобы в последний раз посмотреть на своего президента. Уго Чавес руководил страной с 1999 года. Выходец из народа, став лидером республики, не забыл о своих предвыборных обещаниях. Львиную долю нефтяных доходов тратил на социальные программы, сделал бесплатными образование, медицину и жилье.

С Уго Чавесом простились его ближайшие родственники, а также главы латиноамериканских стран и преемник команданте Николас Мадуро.

Венесуэльцы:

Потеря такого человека, как наш команданте – невосполнимая потеря. Он был героем Венесуэлы, особенно, для простых людей.

Он был особенным, Бог послал нам этого человека, и он будет с нами навсегда.

Мое сердце разбито, ведь Чавес и был моим сердцем.

На траурную процессию от госпиталя, где умер венесуэльский лидер, к месту прощания, казалось, собралась вся 30-миллионная страна. Из-за рубежа приехали лидеры Аргентины, Уругвая. Президент Боливии, Эво Моралес, шел сразу за гробом рядом с вице-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

На выходе из Военного госпиталя был сыгран национальный гимн и отслужена короткая католическая служба. Кольцо оцепления едва сдерживало многотысячную толпу. Этот путь по переполненным улицам Каракаса на 40-градусной жаре длился почти 7 часов. Страна будет прощаться с Уго Чавесом еще два дня. Венесуэльского лидера оплакивают во всех странах, где команданте считали другом.

Сейчас доступ к гробу открыт для всех венесуэльцев. Очередь желающих проститься с лидером Боливарианской Республики растянулась на несколько километров.

Похороны запланированы на пятницу, 8 марта.

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в ночь на среду в возрасте 58 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был примером борца, авторитетным и мудрым политиком, мужественным человеком, который смело отстаивал свои взгляды.