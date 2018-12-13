Прямой эфир

Какие темы обсудят Сергей Румас и Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте

13 декабря 2018 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отмена роуминга на территории Союзного государства и соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз – это лишь некоторые темы, которые обсудят в рамках заседания Совета Министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие темы обсудят Сергей Румас и Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте-1

Встреча пройдет с участием Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. В повестке заседания 25 вопросов. Среди тем – торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере машиностроения и АПК. Внимание уделят вопросам, касающимся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии в области науки и техники. По итогам заседания планируется подписание ряда документов.

Какие темы обсудят Сергей Румас и Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте-4

# Беларусь-Россия # Сергей Румас # Дмитрий Медведев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении
11 декабря 2018 14:35

Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении

Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»
11 декабря 2018 14:20

Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
11 декабря 2018 12:09

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»