Какие темы обсудят Сергей Румас и Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте

Новости Беларуси. Отмена роуминга на территории Союзного государства и соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз – это лишь некоторые темы, которые обсудят в рамках заседания Совета Министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.