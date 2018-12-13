Какие темы обсудят Сергей Румас и Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте

Новости Беларуси. Отмена роуминга на территории Союзного государства и соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз – это лишь некоторые темы, которые обсудят в рамках заседания Совета Министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча пройдет с участием Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. В повестке заседания 25 вопросов. Среди тем – торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере машиностроения и АПК. Внимание уделят вопросам, касающимся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии в области науки и техники. По итогам заседания планируется подписание ряда документов.