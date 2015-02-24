Новости Беларуси. Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России может состояться в Москве 3 марта. Повестку предстоящего форума обсуждали 24 февраля на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, откровенно говоря, положительно оцениваю тот факт, что мы все-таки перенесли заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. У нас сейчас есть более свободное время и было для того, чтобы подготовить повестку дня и вернуться к обсуждению очень острых, важных вопросов, которые надо нам решать сегодня и в экономике, и в политике, и дипломатии вместе с Российской Федерацией. Я вижу по наполнению и тем проблемам, которые поднимаются, они очень важны. Тем не менее мы сочли нужным с вами накануне заседания Высшего Госсовета обсудить эти проблемы и я хотел бы знать вашу точку зрения, поскольку вы сейчас, как в котле, варились в этих проблемах. Знаю, очень много провели переговоров с российскими должностными лицами, с нашими по поставкам продукции, товаров, техники, по финансовым проблемам, которые сегодня возникли. Процесс по некоторым направлениям серьезный. Поэтому я вам очень благодарен, хотел бы вот получить от вас информацию и ваши предложения по повестке дня, чтобы мы компактно, сжато и очень достойно могли провести Высший Совет нашего объединения.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

За это время произошло много событий, которые позволяют нам поднять ряд острых, важных вопросов для двусторонних отношений в рамке той же самой повестки дня, если потребуется, может, немного и выйти из нее. Поэтому я хотел сегодня как раз доложить вам, что там наработано совместно российскими и белорусскими экспертами. С участием «Пасткома» и на нашей площадке. Сейчас у нас хорошие условия, мы с удовольствием принимает у себя всех, кто вносит свой вклад в разработку этих вопросов.