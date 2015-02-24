Александр Лукашенко: Отношения между Беларусью и Европейским союзом сегодня не так туманны, как ранее

Новости Беларуси. Беларусь готова выстраивать отношения с Евросоюзом на равноправных условиях. Об этом заявил 24 февраля президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельгой Марией Шмид. Эта структура выполняет в ЕС функции министерства иностранных дел.

Представитель дипкорпуса прибыла в Минск с официальным визитом, чтобы получить объективную информацию, о том, что происходит в республике. Александр Лукашенко рассчитывает на начало конструктивного диалога между Беларусью и Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отношения между Беларусью и Европейским союзом сегодня не так туманны, как ранее. Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к выстраиванию наших отношений на равноправной, недискриминационной основе.

В силу последних событий в Европе вы понимаете, что Беларусь – это одна из стран, одно из звеньев, которое может сыграть важную роль в выстраивании безопасной Европы. Согласитесь, что перед вопросами войны и мира все остальные просто меркнут. В этом отношении страна, которая находится исключительно в географическом центре Европы, не может не быть значимой и не может не влиять на эти вопросы.

В последнее время много идет разговоров о Восточном партнерстве. Мы являемся членом Восточного партнерства. Мы вступили в эту организацию, надеясь на то, что она значительно свяжет Восток и Запад. Так и должно быть. Опять же, я обращаюсь к последним событиям, они свидетельствуют о том, что мы не должны создавать дополнительные разделительные линии. Тем более Восточное партнерство должно склеивать и объединять страны, а не разъединять их.

Хельга Мария Шмид, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий:

Мы очень благодарны вам за все то, что вы делаете для разрешения очень сложного кризиса в нашем регионе, Евросоюз намерен выстраивать с Беларусью хорошие отношения и благодарен за помощь в урегулировании регионального конфликта.

Я очень счастлива возможности обсудить сегодня наши взаимодействия. Согласна с вами, что восточное партнерство не должно разделять страны. Оно создавалось изначально для того, чтобы обеспечить хорошее развитие государств, которые участвуют в этой инициативе, и стабильность во всем регионе. Все страны-члены Восточного партнерства являются независимыми и равноправными.