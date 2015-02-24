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На юго-востоке Украины начался отвод военной техники из зоны конфликта

24 февраля 2015 10:05
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Новости Украины. На юго-востоке Украины начался отвод военной техники из зоны конфликта. Утром к этому процессу приступили как в Донецкой, так и в Луганской самопровозглашённых народных республиках.

Отвод всех тяжёлых вооружений  обеими сторонами — одно из условий минского соглашения от 12 февраля.

Между тем 24 февраля в Париже  главы МИД «нормандской четверки» обсудят выполнение остальных минских договоренностей. Кроме того, участники встречи намерены выработать рекомендации для контактной группы. Сообщается, что официальный Киев ожидает от этой встречи дополнительных шагов по стабилизации ситуации на Донбассе. 

24 февраля для жителей Донецкой и Луганской областей Россия отправила 16-й по счету гуманитарный конвой. Везут в основном продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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