Обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?

Новости Беларуси. 14 отдельный полк правительственной связи КГБ прошел проверку.
По распоряжению главы государства состав был приведен в полную боевую готовность в минувший понедельник.
По замыслу учений подразделениям предстояло развернуть полевые узлы в неподготовленных районах и обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны.
Помимо традиционной для таких учений телефонии была обкатана и закрытая видеоконференцсвязь. Новые возможности у связистов появились благодаря поступлению на вооружение новой системы цифровой передачи данных.
Валерий Горшков, командир 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Беларуси:
Как и любая проверка вскрывает ряд проблемных вопросов, ряд недостатков. Это проверка точно так же вскрыла ряд вопросов, на которые нужно обратить более пристальное внимание
с учетом и тенденции развития новых положений при организации связи,
при организации вопросов взаимодействия, а также это современные условия, которые диктует политическая обстановка и развитие современных вооружённых конфликтов. Все эти вопросы в ходе проведения проверки уточнялись, делались соответствующие выводы. И это залог того, к чему нужно в последующем идти.
Добавлю, во время учений впервые отработаны вопросы взаимодействия с силовыми структурами – Министерством обороны, МВД и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.