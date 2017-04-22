Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?

Новости Беларуси. Внешнеполитический вектор, приоритеты в экономике и социальный блок. Эти и другие темы 22 апреля обсуждают деловые круги, эксперты, медики, педагоги, одним словом, все белорусы. Накануне Президент обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. Как всегда выступление получилось информационно насыщенным. Неудивительно, что СМИ разобрали его на цитаты. Кстати, этой традиции уже 21 год, но интерес от этого не меньше.

Все последние новости накануне приходили вот отсюда. Политической традиции, когда Президент обращается с посланием к белорусскому народу и парламенту, уже 21 год. Это своеобразная «сверка часов» и ориентир на ближайшее будущее. Причем, во время выступления поднимаются самые темы:

внешняя и внутренняя политика, экономика, социальная сфера. Выступление получилось информационно насыщенным. Один из главных акцентов – внешнеполитический. Репутация островка безопасности в центре Европы сделала Минск главной площадкой мирных переговоров по Украине. Те самые мир, стабильность и безопасность – главные приоритеты и сегодня. А ведь внешняя политика определяет и курс экономики. Здесь взаимосвязь видит каждый. Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Без импортозамещения, без инноваций, без увлечения молодёжи в наше развитие – нет будущего. Находить нужно и точки роста экономики. Инвестиции, снижение себестоимости продукции, варианты с альтернативной энергетикой. А еще раскрепощение деловой инициативы и либерализация бизнеса. И здесь мнение Президента однозначно: количество проверок можно и нужно сократить. Впрочем, тут палка о двух концах. Но, в таком случае, закрепить за бизнесом большую ответственность. С этим согласны и те, кто в предпринимательстве не первый год.

Валерий Воронецкий, директор ресторана :

В бизнесе есть определенные моменты, ограничения, которые приводят к тому, что многие не хотят, не могут работать.

И это тормозит саму работу и развитие её. Вячеслав Люсик – один из самых известных гомельских бизнесменов. Начинал еще в 1992. В его «карьерном списке», казалось бы, есть все: от производства мебели и торговли до ресторанного бизнеса и образовательных услуг. Не зря и на встречу с нашим телеканалом пришел с книгой в руках. «Советы опытного предпринимателя». Символично. Вячеслав Люсик, бизнесмен:

Это гири огромные на теле экономики. Предприниматель обвешан этими гирями, он не может двигаться. В Китае ресторан открывается за три дня. Но это темы глобальные. Глава государства остановился и на вопросах, которые касаются каждого: и рабочего, и чиновника. Александр Лукашенко еще раз подчеркнет: контроль за ценами будет продолжен, увеличение тарифов на коммунальные услуги может быть оправдано при повышении качества и снижении затрат, а вот зарплату в тысячу рублей обеспечить нужно любой ценой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы видим уже итоги первого квартала, реальный темп зарплаты – 101 %.

Тем временем, к школьным будням вопросы свои. Здесь учебный день можно начинать позже, уверен Президент.

Качество учебников нужно улучшить, определить необходимо и оптимальное число вузов, при этом от профильного обучения отказываться ни в коем случае нельзя. Людмила Зезетко, учитель математики средней школы № 68 Минска:

Профильное образование необходимо начать чуть раньше. Мне кажется, что до 7 класса, дети могут получать общие знания для того, чтобы определиться, чего они хотят в жизни. А после 7 класса сделать предварительный выбор по профилю.

Тем временем медицинскую тему подхватили те, кто каждый день спасает жизни, а еще дарит новые, маленьким детям. Увеличить продолжительность жизни реально, а еще нужно повышать рождаемость. И, кстати, вернуть моду на большую и крепкую семью возможно.