Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?

Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?

22 апреля 2017 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внешнеполитический вектор, приоритеты в экономике и социальный блок. Эти и другие темы 22 апреля обсуждают деловые круги, эксперты, медики, педагоги, одним словом, все белорусы. Накануне Президент обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. Как всегда выступление получилось информационно насыщенным. Неудивительно, что СМИ разобрали его на цитаты.

Кстати, этой традиции уже 21 год, но интерес от этого не меньше. 

Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?-1

Все последние новости накануне приходили вот отсюда. Политической традиции, когда Президент обращается с посланием к белорусскому народу и парламенту, уже 21 год. Это своеобразная «сверка часов» и ориентир на ближайшее будущее. Причем, во время выступления поднимаются самые темы:

внешняя и внутренняя политика, экономика, социальная сфера.

Выступление получилось информационно насыщенным. Один из главных акцентов – внешнеполитический. Репутация островка безопасности в центре Европы сделала Минск главной площадкой мирных переговоров по Украине. Те самые мир, стабильность и безопасность – главные приоритеты и сегодня.

А ведь внешняя политика определяет и курс экономики.

Здесь взаимосвязь видит каждый.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального  собрания Республики Беларусь:
Без импортозамещения, без инноваций, без увлечения молодёжи в наше развитие  – нет будущего.

Находить нужно и точки роста экономики. Инвестиции, снижение себестоимости продукции, варианты с альтернативной энергетикой. А еще раскрепощение деловой инициативы и либерализация бизнеса. И здесь мнение Президента однозначно:

количество проверок можно и нужно сократить.

Впрочем, тут палка о двух концах. Но, в таком случае, закрепить за бизнесом большую ответственность. С этим согласны и те, кто в предпринимательстве не первый год.

Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?-4

Валерий  Воронецкий, директор ресторана :
В бизнесе есть определенные моменты, ограничения, которые приводят к тому, что многие не хотят, не могут работать.

И это тормозит саму работу и развитие её.

Вячеслав Люсик – один из самых известных гомельских бизнесменов. Начинал еще в 1992. В его «карьерном списке», казалось бы, есть все: от производства мебели и торговли до ресторанного бизнеса и образовательных услуг. Не зря и на встречу с нашим телеканалом пришел с книгой в руках. «Советы опытного предпринимателя». Символично.

Вячеслав Люсик, бизнесмен:
Это гири огромные на теле экономики. Предприниматель обвешан этими гирями, он не может двигаться. В Китае ресторан открывается за три дня.

Но это темы глобальные. Глава государства остановился и на вопросах, которые касаются каждого: и рабочего, и чиновника. Александр Лукашенко еще раз подчеркнет:

контроль за ценами будет продолжен,

увеличение тарифов на коммунальные услуги может быть оправдано при повышении качества и снижении затрат, а вот зарплату в тысячу рублей обеспечить нужно любой ценой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы видим уже итоги первого квартала, реальный темп зарплаты  – 101 %.

Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?-7

Тем временем, к школьным будням вопросы свои. Здесь учебный день можно начинать позже, уверен Президент.

Качество учебников нужно улучшить, определить необходимо и оптимальное число вузов,

при этом от профильного обучения отказываться ни в коем случае нельзя.

Людмила Зезетко, учитель математики средней школы № 68 Минска:
Профильное образование необходимо начать чуть раньше. Мне кажется, что до 7 класса, дети могут получать общие знания для того, чтобы определиться, чего они хотят в жизни. А после 7 класса сделать предварительный выбор по профилю.  

Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?-10

Тем временем медицинскую тему подхватили те, кто каждый день спасает жизни, а еще дарит новые, маленьким детям. Увеличить продолжительность жизни реально, а еще нужно повышать рождаемость. И, кстати, вернуть моду на большую и крепкую семью возможно.

Не зря Беларусь – лидер среди стран СНГ по комфортности материнства.

Темы подхватили все СМИ, в буквальном смысле «растащили» на заголовки. А это одновременно и темы, которые волнуют общество. Задачи поставлены, теперь их выполнение зависит от каждого из нас.

# Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Дмитрий Шевцов # Ирина Костевич # Валерий Воронецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике
22 апреля 2017 13:40

Здесь должны рекорды устанавливать: Александр Лукашенко о строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Президент Беларуси: «Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее»
21 апреля 2017 20:48

Президент Беларуси: «Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее»

Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»
21 апреля 2017 20:39

Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»