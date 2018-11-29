Посол Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью: Мы должны придать импульс решению всех задач

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан наверстали накопившиеся отставания в сотрудничестве. 29 ноября об этом шла речь во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня фундамент в отношениях двух стран – это экономика. Товарооборот планируется довести до миллиарда долларов. Пока за 9 месяцев этого года он составляет более 120 миллионов. Немало задач и по углублению промышленной кооперации, созданию совместных предприятий, развитию культурной и образовательной сфер.

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Беларуси:

Александр Григорьевич считает, что мы должны придать импульс решению всех тех задач, всех тех вопросов, которые были обговорены тогда во время встречи. Узбекская сторона к этим вопросам подходит точно так же.

У нас интересная идет сейчас работа с высшими учебными заведениями. По сравнению с прошлым годом, увеличилась в два с половиной раза численность студентов узбекских, обучающихся здесь, в белорусских вузах.

Всё это очень перспективные направления. Эта тенденция, конечно, будет сохранена и в последующие годы.

Также Посол рассказал журналистам, что ответный визит Президента Узбекистана в Минск планируется в 2019 году. К встрече обе стороны уже тщательно готовятся.

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве