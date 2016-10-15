О безопасности и мире – в кругах политиков и дипломатов: в Ереване прошел саммит ОДКБ

К Беларуси перешло председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. Это эстафетную палочку мы приняли у Армении. И случилось (в хорошем смысле) вчера на саммите глав государств в Ереване. ОДКБ – региональная международная организация, как отмечают некоторые источники, она может быть блоком, противостоящим НАТО в случае третьей мировой войны. Но для того и создаются такие военно-политические союзы, чтобы война не началась. Более 20 документов всего принято на саммите, часть из них носит закрытый характер – там, где безопасность, там всегда секреты. О том, что известно, расскажет наш корреспондент Юлия Бешанова.

Солдаты, которые прошли подготовку в лучших воинских частях стран Содружества. Сверхсовременные самолеты, танки и ракеты. Борьба с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком.

Сегодня уже о необходимости ОДКБ никто не спорит. Руководители стран военно-политического блока понимают: такая коалиция жизненно необходима для Содружества.

ОДКБ, пожалуй, главная структура, которая обеспечивает мир и безопасность на постсоветском пространстве. Договором о коллективной безопасности связаны Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации:

Мы встречаемся с очень агрессивными действиями, потенциально непредсказуемыми действиями наших партнеров и к западу, и на юге. И поэту, конечно, председательство обещает быть насыщенным с точки зрения содержания. Мы в наших белорусских партнерах абсолютно уверены, что Беларусь достойно будет эти функции выполнять.

Встреча участников Совета по традиции проходит раз в год. На них лидеры стран обсуждают тревожные вызовы, с которыми приходится сталкиваться нашим государствам.

На первый план сейчас выходит международная ситуация. Мир нестабилен, а безопасность в Центральной Азии постоянно подвергается угрозам, как внешним, так и внутренним. Объяснений тому несколько: нестабильность в Нагорном Карабахе, попытки расширения террористической сети и провокации так называемого «Исламского государства», конфликт в Сирии. Плюс общая тяжелая ситуация на постсоветском пространстве в связи с войной в Украине. Все это требует от лидеров четкой и единой позиции.

Милена Погосова (журналист, Армения):

В нынешней мировой ситуации, в объединении наших небольших по территории стран (и вы, и мы маленькие). Вы – нет. Мы в основном окружены только врагами. Нам все-таки стоит объединяться.

Беспокоят участников коалиции планы США и НАТО по одностороннему развертыванию противоракетной и противовоздушной обороны. Не оставили без внимания и приближение сил альянса к границам стран ОДКБ. Контакты с НАТО оставляют желать лучшего. О внешнеполитических проблемах главы государств долго говорили с глазу на глаз. Многие договоренности, как и положено, когда речь идет о безопасности, так и остались за закрытыми дверями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы констатировали все: ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО. Вот, видите, организация не та и прочее. Я слушал эти разговоры и думаю: вы знаете, если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они нас никогда не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. Ну и много других вопросов. Поэтому мы договорились, что с Николаем Николаевичем Бордюжей мы вычленим группу наших военных специалистов, и не только военных. И по линии Министерства иностранных дел подтянем к этому специалистов из Российской Федерации прежде всего, и других государств. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень. Чтобы ее уважали. Не боялись, но уважали.

С учетом последних событий и ситуацией на внешних границах ОДКБ, на саммите встал вопрос об усилении и более оперативном военном взаимодействии. У организации весьма достойные ресурсы вооруженных сил. А регулярные совместные учения держат в тонусе военнослужащих и демонстрируют: порох на складах ОДКБ действительно держат сухим.

Игорь Петришенко, полномочный представитель Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности:

Каждая страна определяет, какие подразделения, силы и средства выделяются в международную миротворческую компоненту. И будем позиционировать с тем пониманием, чтобы Организация Договора о коллективной безопасности могла наряду с другими классическими международными организациями, занимающимися проблематикой международной безопасности, участвовать в миротворческих операциях.

Утвердили на саммите и план совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на 2017 год. Кроме того, договорились о создании центра кризисного реагирования, который должен будет обеспечивать оперативную связь.

Серж Саргсян, Президент Республики Армения:

Подписано решение по концепции развития системы совместной подготовки военных кадров, а также – по стандартизации вооружения и военной техники в рамках ОДКБ. Цель этих документов – сделать более содержательным военное и военно-техническое сотрудничество.

В этом году в списке угроз, которые требуют пристального внимания глав государств ОДКБ, – больше двух десятков вопросов. Главный из них – стратегия коллективной безопасности до 2025 года. Ее разработкой занималась белорусская сторона. Принимая концепцию, коллеги подчеркнули: в решении возникающих проблем нужно отдавать приоритет дипломатическим методам.

Главная интрига ереванской встречи – имя нового генерального секретаря организации – так и не разрешилась. К обсуждению кандидатуры участники союза вернутся в конце года в Санкт-Петербурге. Полномочия председателя от Армении перешли к Беларуси. Официальный Минск всегда выступал за усиление роли ОДКБ в обеспечении коллективной безопасности.