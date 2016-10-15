Новая парламентская элита взялась за работу: у народных избранников – мандаты, полномочия и грандиозные планы

Новый состав парламента начал работу на этой неделе, это уже шестой сезон у парламента, шестой состав Национального собрания. И первое, что сделали депутаты и сенаторы – избрали руководство. Главные лица не изменились: зубры белорусской политики – Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко – сохранили кресла руководителей Совета Республики и Палаты представителей. А заместители – новые в стенах парламента, но далеко не новые в органах госуправления. Бывший министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина и бывший зампред Гомельского облисполкома Болеслав Пирштук. Вместе с депутатами к урне для закрытого голосования шел и наш корреспондент Евгений Пустовой.

Пока новые лица парламента и белорусской эстрады смотрят на мир законотворчества широко открытыми глазами, в бой, вернее, за трибуну идут одни сторожили.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Постоянная связь с избирателями, знание ситуации в регионах, внимание к людям.

Более убедительной программы не прозвучало, да и такие результаты другими не достигнуты. В бюллетене на должность председателя Палаты представителей – одна фамилия, но зато та, которая на устах зарубежных парламентариев. А теперь белорусу Андрейченко надо было набрать кворум доверия среди своих коллег по шестому созыву.

Евгений Пустовой, корреспондент:

По сложившейся традиции в фойе Овального зала – импровизированный участок для голосования. Таким образом парламентарии выбирают председателя.

Результаты голосования, поздравления от коллег, планы на четыре года.

Владимир Андрейченко:

Принять порядка 50 новых законопроектов. В 100 нормативно-правовых актов внести определенные изменения и дополнения. Наращивание экспортных поставок продукции Республики Беларусь. Думаю, на это мы должны быть заточены в ближайшее время.

На устах и в делах – диверсификация экспорта и либерализация бизнеса. Эти иностранные понятия станут родными для парламентариев шестого созыва. И депутатов, и сенаторов. У спикеров обеих палат одинаковые цели: въедливое отношение к принимаемым законопроектам и международный авторитет, от Атлантического до Индийского океанов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мои контакты, которые были с парламентом Индии, мы должны всячески использовать, развивать и закреплять. Весь мир смотрит на индексы знаний и индексы экономики знаний. Наши индексы эти говорят о том, что мы входим в первые 50 ведущих стран.

О поддержке Михаила Мясниковича в Совете Республики можно судить по аплодисментам, под которые из зала он спускался в кресло председателя верхней палаты. В сенате ряды расположены сверху вниз.

Свою галантность Михаилу Мясниковичу в первый день первой сессии довелось показать дважды. Его ближайшим соратником по сенату стала Марианна Щеткина. В коридорах законодательной власти шестого созыва появилось больше женских каблуков и начищенных ботинок новых управленцев.

Болеслав Пирштук в первый день успел посмотреть на работу коллег из кресла депутата, а теперь будет оценивать – с места вице-спикера.

Среди его задач – работа со СМИ. Журналистам «Картины мира» Болеслав Пирштук открыл двери в мир вице-спикерства, как заметил сам собеседник, пока еще необжитой.

Но свой первый багаж Болеслав Пирштук уже распаковал. Это опыт и отменное здоровье. Он занимается несколькими видами спорта. Всегда подтянут. А сейчас задача – подтянуть корпоративный дух единства у парламентариев и экономические показатели. В Гомельской области у него это получилось. Этот регион – первый в Беларуси по инвестициям. Осталось продублировать это в масштабах всей страны.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

По темпам роста малого бизнеса, ВВП, например, у нас очень высокие темпы. Я уверен, что никто из соседних стран так быстро не растет. Вместе с профильными министерствами, налоговыми органами подумать еще раз и привнести дополнительные условия. В промышленности еще остается лишняя рабочая сила. Она достаточно качественно подготовлена, профессиональна и эти люди должны куда-то уходить. А куда уходить – они должны уйти в малый бизнес.

Роль для себя каждый депутат волен выбрать сам. Но в парламенте, как в армии, есть и почетный долг – работа в одной из постоянных комиссий. В Палате представителей их четырнадцать, в Совете Республики – пять.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Формальное причисление к какой-либо комиссии существенно на работу депутата не влияет. На любой закон ты можешь писать замечания, ты можешь принимать участие в работе любой рабочей группы.

Руководящие должности распределили поровну. Между новыми и опытными парламентариями. Кстати, белорусские избиратели распорядились свои голосами аккурат согласно мировой статистике. В Палате представителей каждый четвертый – из пятого созыва. А вот в сенате в игре осталась, как здесь говорят, великолепная семерка. Получился симбиоз тех, кто может и знает.

Обычные портфели раздали всем сенаторам, а должностные – определи голосованием.

Александр Попков во властных коридорах давно и успел обжить разные кабинеты: от министра сельского хозяйства до заместителя главы Администрации Президента. Теперь мастодонт госуправления – в кабинете руководителя комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Его первым из восьми положенных кандидатур в Совете Республики назначил Президент.

Александр Попков, председатель председатель председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Иначе, как доверие, я не расцениваю. Я знаю, что Президент это сделал для того, чтобы тот опыт, та наработка, которая есть, и вообще, если честно сказать, когда есть потенциал, он должен быть востребован.

Вообще вся парламентская элита Беларуси – из народа. От земли, – добавляет Александр Попков. Агарную отрасль сохранили, продукты импортируем, а сейчас задача: расшевелить регионы до возможности самофинансирования.

Александр Попков:

Мы обновили село. Но исполнители, я не боюсь этого сказать, от Совета Министров, министерства сельского хозяйства в недостаточной степени организовали сам технологический процесс. Мы должны регионально разобраться, что делать в каждом регионе, на чем зарабатывать деньги.

Новое будут создавать на прочном фундаменте прошлого. Кстати, не такого далекого. Еще здесь бирки с фамилиями парламентариев пятого созыва. Видимо, их голоса многое значили. А теперь у микрофона – новые депутаты и идеи. Парламентская жизнь получила кворум на дальнейшие решения.

Евгений Пустовой:

В овальном зале депутаты размещаются по алфавиту и часовой стрелке. Ближе всего к президиуму – народные избранники Брестской области, затем – Витебской, а замыкает этот полукругу столичные парламентарии. Сама схема рассадки депутатов соответствует номерам избирательных округов, тем самым подчеркивая, что за их спинами – интересы сотен тысяч белорусов.