Новости Беларуси. Нынешнее Правительство Беларуси будет исполнять обязанности до формирования нового. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ в связи со сложением Правительством своих полномочий перед вновь избранным Президентом.

В соответствии с Конституцией нашей страны, премьер-министр, его заместители, министры, председатели государственных комитетов будут выполнять свои полномочия до формирования главой государства нового состава Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.