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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 18 октября: что будет происходить в Беларуси после выборов Президента?

18 октября 2015 20:00
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Прошла всего неделя после выборов. А сколько событий! Приостановлены антибелорусские санкции, прошел саммит глав государств СНГ и Евразийского экономического союза. Президент говорит: «Это новый этап в моей жизни!» Это будет и новый этап для страны! Что происходит? А самое главное: что будет происходить? Об этом мы говорим сегодня в нашей программе. 
Гости студии: член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам Валерий Бороденя, директор института социологии Национальной академии наук Беларуси – Игорь Васильевич Котляров, кандидат экономических наук, заместитель директора центра современного анализа и стратегических исследований Национальной Академии наук Беларуси Георгий Гриц, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Виктор Русак, политолог Сергей Мусиенко, директор центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, директор центра социологических и политических исследований БГУ Давид Ротман, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Зинаида Мандровская.

# Валерий Бороденя # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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