Нравится – не нравится: белорусы могут поддержать подписями потенциальных кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал очередной этап избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Выдвижение кандидатов продлится до 1-го августа. За это время в трудовых коллективах пройдут собрания, на которых определят участников предвыборной гонки.

Также своих претендентов представят политические партии. Регистрация кандидатов начнется уже в августе.

В Интернете, тем временем, появился тест: «Можете ли вы стать кандидатом в депутаты?»

О нюансах избирательной кампании рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Вот она - география парламентских выборов в Беларуси. На этой карте — 110 округов. Их границы, кстати, не всегда совпадают с административными. Могут и перекраиваться, в зависимости от количества населения. В среднем на округ – 63 тысячи избирателей. Каждый отправит в парламент по одному представителю. Самая сильная конкуренция в столице. Конкурс как в престижные ВУЗы —по несколько человек на депутатское место. А избирательная кампания уже ровно неделю шагает по всей стране.

Тамара Владимировна всю жизнь прожила в деревне. Для нее главный вопрос – откуда родом потенциальный депутат. На парламентских выборах особая шкала оценки претендентов – местные интересы избирателям ближе большой политики. Если знает проблемы сельской жизни, доверия к такому народному избраннику больше.

Тем временем, и Тамара Владимировна, и каждый избиратель на стадии выдвижения – вплоть до 1 августа – отдать свою подпись могут за несколько претендентов. Тем самым, повысив конкуренцию. А уже потом голосовать за одного кандидата.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Здесь у избирателей полная вольница. Выборы проходят, они свободные и они вправе поддержать самых разных кандидатов. Ни в коем случае не подписывайтесь в пустом подписном листе. Там должна быть обязательно заполнена шапка этого подписного листа, то есть, указан человек, за которого собирают подписи. Если этого нет, то, вполне возможно, ваша подпись может быть передана совершенно неизвестной группе, в пользу человека, который вам, вполне возможно, не понравится

А вот решить: нравится – не нравится, на данном этапе можно лишь на основании биографии.

Место рождения, образование, ступеньки карьеры – максимум, что Вам могут рассказать члены инициативной группы. С прилагательными крайне осторожно. Любая характеристика запрещена – будет считаться агитацией.

Андрей Колосов, член инициативной группы:

Нельзя рассказывать больше, чем хочется. Постоянно друг другу напоминаем, что нельзя, очень осторожно, следить за тем, что говорим.

А на площади Дзержинска заинтересовать избирателей буквально плечо к плечу старались два оппонента. Не побоявшись конкуренции, пикеты расположили в метре друг от друга. Пока одни оставляли подписи, другие опеределись и тоже рады бы, но без паспорта никак.

Еще один нюанс – если видите в центре города пикет, не спешите тратить время на изучение биографии потенциального депутата. Уточните, откуда выдвигается. Автографы засчитываются только от жителей того округа, который представляет данный претендент.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Политическая эффективность пикетов высокая. Пусть даже подписей немного соберут. Для этого надо комбинировать способы сбора подписей – и непосредственно на пикетах и методом поквартирного обхода

О том, что пикеты хороши как презентация, а самый эффективный метод, как говорится, «от двери к двери», Николай Лозовик знает не понаслышке.

Секретарь ЦИКа и сам был депутатом самого первого созыва Палаты Представителей.

И, хотя выдвинулся от партии, лично объездил весь Рогачевский округ, собирая наказы избирателей.

Николай Лозовик, секретарь центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Я пошел собирать подписи, и ещё до начала агитационной кампании, по сути, побывал в каждом населённом пункте своего избирательного округа, пообщался с избирателями

Пойти в народ решил и этот претендент. Возможность лично пообщаться с избирателями не упускают многие будущие депутаты. До 1 августа будьте готовы, в дверь могут позвонить с предложением оставить подпись за того или иного претендента. В городе инициативные группы предпочитают послерабочее время, когда больше людей дома. Однако после десяти вечера нарушать покой жильцов уже запрещено.

Инга Рудько, руководитель инициативной группы:

Мы всегда готовы рассказать о нашем претенденте, на любые вопросы ответить. А также для нас важна обратная связь, то есть, услышать пожелания, предложения

Если в городе сейчас можно увидеть пикеты у торговых центров, поликлиник и даже у собственного подъезда. Кстати, у выходов из метро и административных зданий пикетировать нельзя. То в деревне все зависит от того, сколько семей обойдет инициативная группа.

Алеся Козел, член инициативной группы:

Мы стараемся зайти в каждый дом, чтобы донести до каждого жителя нашей деревни о нашем кандидате, чтобы все были в курсе и смогли оставить свою подпись. Достаточно активные жители нашей деревни. Вот мы подходим к следующему дому.

На селе все друг друга знают. Особой нужды представляться нет. Но порядок есть порядок. Будьте внимательны: предъявить удостоверение, а вместе с ним документ с фотографией обязан каждый сборщик подписей.

Впрочем, и от внимательного волонтера при заполнении бланка ничего не ускользнет. Основная предвыборная гонка начнется после регистрации кандидатов. Дата выборов нового состава Парламента 11 сентября.