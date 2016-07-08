Заветная тысяча: в Минской области собирают подписи в поддержку будущих кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. Более тысячи участков для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального Собрания будет создано на Минщине.

1 023 - именно столько в центральном регионе участковых избирательных комиссий. Их должны сформировать не позднее 27 июля.

Сейчас в области идет активный сбор подписей в поддержку будущих кандидатов в депутаты Палаты представителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Агитация на данном этапе запрещена. Для сбора подписей в свою поддержку инициативные группы используют биографические данные.

Для того, чтобы подать документы на регистрацию, инициативным группам претендентов на депутатский мандат нужно собрать тысячу подписей. Это обязательный минимум.

Выдвигать кандидатов в депутаты также могут политические партии и трудовые коллективы, в которых не меньше трех сотен работников. Выдвижение кандидатов для участия в парламентских выборах завершится 1-го августа.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального Собрания пройдут 11 сентября.