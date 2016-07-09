Прямой эфир

Участки для голосования на выборах депутатов образованы в Беларуси

09 июля 2016 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси завершится образование участков для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.   

Уже известно их точное количество  в столице. 710 - такую цифру озвучили в Минской городской избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

Артём Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь шестого созыва:
Практически с этого дня наступает процесс выдвижения политическими партиями и общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами своих представителей в состав участковых комиссий. Этот процесс продлится по 27 июля. По ходу самой избирательной кампании завершился этап подачи документов для регистрации инициативных групп  граждан, желаемых выдвигаться кандидатами в депутаты. По городу Минску таких 139 заявлений

В  предыдущую избирательную компанию  участков для голосования по всей стране  было  более 6 тысяч  и почти 50 — за рубежом.

Сейчас продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Их могут определить на съезде политической партии либо на собрании трудового коллектива.

Ещё один способ  выдвижения – путём  сбора подписей.  Этот этап предвыборной гонки закончится 1 августа.  Регистрация кандидатов  завершится за месяц до основного дня голосования -– 11 сентября.

# Избирательная кампания в парламент

Другие новости рубрики

Все новости
Заветная тысяча: в Минской области собирают подписи в поддержку будущих кандидатов в депутаты
08 июля 2016 15:10

Заветная тысяча: в Минской области собирают подписи в поддержку будущих кандидатов в депутаты

Михаил Мясникович встретился с трудовым коллективом Солигорского завода технологического оборудования
08 июля 2016 14:39

Михаил Мясникович встретился с трудовым коллективом Солигорского завода технологического оборудования

БДИПЧ ОБСЕ готовит миссию наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси
08 июля 2016 10:59

БДИПЧ ОБСЕ готовит миссию наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси