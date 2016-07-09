Участки для голосования на выборах депутатов образованы в Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси завершится образование участков для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Уже известно их точное количество в столице. 710 - такую цифру озвучили в Минской городской избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

Артём Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Практически с этого дня наступает процесс выдвижения политическими партиями и общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами своих представителей в состав участковых комиссий. Этот процесс продлится по 27 июля. По ходу самой избирательной кампании завершился этап подачи документов для регистрации инициативных групп граждан, желаемых выдвигаться кандидатами в депутаты. По городу Минску таких 139 заявлений

В предыдущую избирательную компанию участков для голосования по всей стране было более 6 тысяч и почти 50 — за рубежом.

Сейчас продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Их могут определить на съезде политической партии либо на собрании трудового коллектива.

Ещё один способ выдвижения – путём сбора подписей. Этот этап предвыборной гонки закончится 1 августа. Регистрация кандидатов завершится за месяц до основного дня голосования -– 11 сентября.