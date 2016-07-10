Фестиваль в Александрии может стать вкладом Беларуси в укрепление дружбы между народами – Президент

Новости Беларуси. Фестиваль в Александрии может стать вкладом Беларуси в укрепление дружбы между народами. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая накануне на празднике «Купалье» в Шкловском районе.

По словам главы государства, фестиваль объединил мастеров и любителей народного искусства из Беларуси, России и Украины, а сама Александрия стала местом дружеских встреч и площадкой для народной дипломатии.

Массовые гуляния на берегу Днепра продолжаются, они будут длиться до самого вечера. Гостей ждут традиционные купальские игры и забавы.

Не обойдется и без самобытных белорусской, русской и украинской кухонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское Купалье в Александрии – стало настолько притягательным, что собрало вокруг себя даже самых легендарных персонажей.

Все Купалишы и Купалинки едва на праздничной сцене поместились.

Участники фестиваля:

Питаемся энергией, мы обратились туда, в далёкое «мінулае». Пропитались этим, поэтому, наверное, и выиграли

Лучшие купальские костюмы жюри оценило впервые, а вот весь фестивальный дресс-код гостей праздника радует уже седьмой год. За это время по-домашнему тёплая встреча на берегах Днепра превратилась в международный фестиваль торжества народной культуры.

Гости фестиваля:

Очень интересно, красиво, здорово. Мне очень понравилось, пожалела, что детей с собой не взяла.

Очень нравится, ещё не всё видели, много чего впереди

Мы любим такие мероприятия, стараемся всегда посещать. И приучаем к таким мероприятиям уже вот с младенчества

«Папараць-кветку» не нашли, но время проводим здесь замечательно. Нам очень нравится здесь

Малая родина президента собирает друзей из разных регионов Беларуси и соседних стран. Двери нараспашку в свой ухоженный дом для гостей и фестиваля земляки Александра Лукашенко открыли в 2010 году. Теперь праздник на берегах Днепра - атрибут белорусского лета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважать не только свою культуру, но и творческие достижения других народов - это черта белорусского национального характера. Мы бережно храним сокровища прошлого и с удовольствием знакомимся с искусством наших соседей. Думаю, в этом секрет миролюбия и взаимопонимания, которыми славятся белорусы. Такое отношение к жизни - надёжная защита от межнациональной розни, религиозной вражды и других деструктивных явлений, которые, к сожалению, охватывают сегодня даже самые развитые государства. Я искренне рад, что в этом прекрасном, чистом уголке Могилевщины могучий Днепр объединил мастеров и любителей народного искусства из Беларуси, Украины, России.

Наша Александрия стала местом дружеских встреч и площадкой для народной дипломатии.

О магии родной земли и счастье без мифической «папараць-кветки» говорит Президент. Александр Лукашенко всегда находит время чтобы приехать и поздравить с праздником земляков и друзей Александрии. Для главы государства это ещё и сугубо личный праздник. Так бывает всегда, когда – дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я каждый год приезжаю сюда, к нам, на эту землю. И почему-то накануне этого приезда подумал – год прошедший для меня был очень тяжёлый. Я, наверное, проехал и пролетел по миру не один экватор, вокруг Земли. Но где бы я ни был, я всегда думаю о доме, об этой земле. И поймал себя на мысли: где бы я ни летал, ни ездил, ни передвигался - будь то в России, в Америке, в Китае, в Африке или в каких-то других странах - всё равно дорога одна, она ведёт тебя в твой родной дом, на твою родную землю. Совсем недавно я, приехав сюда, сняв сапоги, ботинки, как в детстве, пошёл по этой речке, где мы в корзины ловили рыбу. И вот этим живёт человек. И вы помните, где бы вы ни были, рано или поздно вас всегда позовёт ваша земля, ваш родной дом.

На Александрийской сцене – белорусские артисты, звёзды российской и украинской эстрады.

Эта купальская сказка ещё и диалог поколений в исполнении конферансье. Каким должен быть исконный праздник. Только по древним канонам или с элементами современной культуры. Праздничная феерия заканчивается согласием. Аутентичного содержания с современными формами Купалья.