Новости Украины. Кабинет министров Украины ушел в отставку в полном составе. Соответствующее заявление от премьер-министра страны Николая Азарова и всего состава правительства 3 декабря принял президент Украины Виктор Янукович. В то же время глава государства поручил кабинету министров продолжать выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием его народным депутатом. Заявления об освобождении от должности по причине избрания депутатами Рады также написали ряд министров Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.