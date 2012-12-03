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Кабинет министров Украины ушел в отставку в полном составе

03 декабря 2012 12:49
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Новости Украины. Кабинет министров Украины ушел в отставку в полном составе. Соответствующее заявление от премьер-министра страны Николая Азарова и всего состава правительства 3 декабря принял президент Украины Виктор Янукович. В то же время глава государства поручил кабинету министров продолжать выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием его народным депутатом. Заявления об освобождении от должности по причине избрания депутатами Рады также написали ряд министров Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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