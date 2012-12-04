В Словении после массовых беспорядков арестовано 120 человек

Новости Словении. Словению всколыхнула новая волна протестов. В Мариборе, это второй по величине город в стране, акция завершилась беспорядками и столкновениями с полицией.

Радикально настроенная молодежь в масках поджигала мусорные баки, громила витрины магазинов. Забрасывала камнями, бутылками и факелами административное здание. Около 20 стражей порядка получили травмы. Есть пострадавшие и с другой стороны. 120 человек арестованы.

Протестующие требовали отставки мэра города, а также министров. Демонстранты обвиняют чиновников в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.