Калининградская область пригласила Беларусь принять участие в подготовке к чемпионату мира по футболу-2018

Новости Беларуси. С созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства у Беларуси и России расширились возможности для взаимовыгодной торговли. Это отметил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Николаем Цукановым.

Двусторонние связи нашей страны и Калининградской области всегда отличались высокой интенсивностью. Основу белорусского экспорта составляют стройматериалы и продукты питания. Товарооборот за 9 месяцев этого года вырос на четверть и превысил 124 миллиона долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства у нас возможности расширились и должны стать еще более широкими в плане осуществления разного рода торговых операций, торговли, передвижения рабочей силы, капитала.

Вы знаете наши возможности. Я не стану их перечислять. Тем более у вас состоится заседание Совета делового сотрудничества. И я думаю, что было бы продуктивно, если бы все направления нашего сотрудничества, Беларуси и Калининградской области, были рассмотрены на этом Совете и приняты соответствующие решения.

Что касается Беларуси, я могу вас заверить, что все решения, которые вы совместно примите, будут реализованы в срок, качественно, чтобы вместе выходить на рынки третьих стран, мы к этому готовы. Мы готовы использовать ваш потенциал в третьих странах. Вы об этом должны знать.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Экономика наших регионов развивается достаточно динамично. Наши отношения межрегиональные теплые, традиционные. Мы видим, что товарооборот с каждым годом увеличивается, но нет предела совершенству.

Вы знаете, что было принято решение ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мы бы очень хотели, чтобы наши белорусские партнеры участвовали в строительстве инфраструктуры чемпионата мира по футболу, дорожной инфраструктуры. Тот ваш опыт, который был накоплен за эти годы, конечно, нам пригодится.

Традиционные вопросы, которые мы обсуждали, связаны со строительством глубоководного порта. Сегодня уже есть решение на уровне высшего руководства страны. В 2013 году будет проводится проектирование работ. И мы готовы рассмотреть возможность участия не только в строительстве глубоководного порта, но и в дальнейшей эксплуатации. Возможно, терминала или порта.

На переговорах в Минске стороны обсудят взаимодействие в самых разных сферах: от промышленной кооперации и строительства до культуры и туризма. По итогам визита будет подписан План сотрудничества на 2013. Гости также посетят ряд объектов, в их числе Центр онкологии и медицинской радиологии, товарную биржу и культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».

По традиции российские гости почтили память погибших в Великой Отечественной. Представители делегации из Калининградской области во главе с губернатором утром на площади Победы в Минске возложили венок к обелиску. Красные гвоздики легли к вечному огню. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула прошла маршем по площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.