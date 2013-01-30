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Новым госсекретарем США стал сенатор-демократ Джон Керри

30 января 2013 08:07
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Новости США. Новым госсекретарем США вместо Хиллари Клинтон станет сенатор-демократ Джон Керри. Несколько часов назад его кандидатуру подавляющим большинством голосов одобрил американский сенат.

Подобный результат аналитики предсказывали еще в декабре, когда президент Барак Обама предложил на этот пост своего давнего соратника. Практически никто из сенаторов - как демократов, так и республиканцев - не сомневался, что их коллега и глава комитета по иностранным делам сможет достойно представлять интересы США за рубежом.

Последним днем работы Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США станет пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Выборы в США

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