Новым госсекретарем США стал сенатор-демократ Джон Керри

Новости США. Новым госсекретарем США вместо Хиллари Клинтон станет сенатор-демократ Джон Керри. Несколько часов назад его кандидатуру подавляющим большинством голосов одобрил американский сенат.

Подобный результат аналитики предсказывали еще в декабре, когда президент Барак Обама предложил на этот пост своего давнего соратника. Практически никто из сенаторов - как демократов, так и республиканцев - не сомневался, что их коллега и глава комитета по иностранным делам сможет достойно представлять интересы США за рубежом.

Последним днем работы Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США станет пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.