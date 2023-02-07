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«Вопрос кадрового потенциала». Гигин объяснил, зачем Беларуси новая партия

07 февраля 2023 11:43
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Новости Беларуси. Новая политическая партия появится в нашей стране. Инициатором выступает общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопрос кадрового потенциала». Гигин объяснил, зачем Беларуси новая партия-1

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Чтобы нам выстроить сильное, здоровое белорусское государство, безусловно, партия – которая бы обеспечивала связку между властью и гражданами, которая бы доводила до власти мнения людей, которая бы проводила идеологическую работу, которая бы давала возможность по-хорошему амбициозным людям двигаться в политическую власть (это очень важный вопрос кадрового потенциала) – такая партия нужна.

«Вопрос кадрового потенциала». Гигин объяснил, зачем Беларуси новая партия-4

Павел Ястремский, директор школы № 1 Полоцка, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Должны принимать участие в таких политических делах молодежь и, конечно, молодые педагоги. В первую очередь, чтобы они понимали, что происходит на сегодня у нас внутри государства, какие политические процессы. Имели представления, какие события приходят за пределами Республики Беларусь и в целом в соседних государствах.

 В Беларуси создадут новую политическую партию. Подробности.

«Вопрос кадрового потенциала». Гигин объяснил, зачем Беларуси новая партия-7

По предварительным прогнозам, создание партии «Белая Русь» будет завершено до конца весны. Затем последует ее активное становление как политической силы.

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# Государственная политика # Вадим Гигин # Павел Ястремский # Фотофакт

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