«Вопрос кадрового потенциала». Гигин объяснил, зачем Беларуси новая партия

Новости Беларуси. Новая политическая партия появится в нашей стране. Инициатором выступает общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Чтобы нам выстроить сильное, здоровое белорусское государство, безусловно, партия – которая бы обеспечивала связку между властью и гражданами, которая бы доводила до власти мнения людей, которая бы проводила идеологическую работу, которая бы давала возможность по-хорошему амбициозным людям двигаться в политическую власть (это очень важный вопрос кадрового потенциала) – такая партия нужна.

Павел Ястремский, директор школы № 1 Полоцка, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Должны принимать участие в таких политических делах молодежь и, конечно, молодые педагоги. В первую очередь, чтобы они понимали, что происходит на сегодня у нас внутри государства, какие политические процессы. Имели представления, какие события приходят за пределами Республики Беларусь и в целом в соседних государствах. В Беларуси создадут новую политическую партию. Подробности.