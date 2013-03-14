Новый Папа Римский - противник однополых браков, абортов и эвтаназии

Новости Италии. Главная мировая новость. В Ватикане накануне выбрали нового Папу Римского. Им стал аргентинец Хорхе Марио Бергольо. Он будет носить имя Франциска Первого. Нового понтифика с балкона Апостольского дворца представил архиепископ Жан-Луи Торан.

После того, как на лоджию главного католического храма мира вынесли крест, новоизбранный понтифик появился перед верующими и произнес традиционное благословение.

Франциск I, Папа Римский:

Братья и сестры, добрый вечер! Вы знаете, что обязанностью конклава было избрать нового епископа Рима. Похоже, что кардиналы нашли его почти на самом краю света. Теперь же мы начинаем наш путь. Это дорога братства, любви и взаимного доверия.

Радостное событие, которое с нетерпением ждали миллионы верующих по всему миру, ознаменовал белый дым, который пошел из трубы над Сикстинской капеллой. Через несколько минут в базилике Святого Петра зазвонили колокола. Этот звон приветствовали десятки тысяч верующих, собравшихся на площади.

Для многих выбор 76-летнего аргентинского кардинала оказался полной неожиданностью: он не был в числе фаворитов. Хорхе Марио Бергольо - первый неевропейский Папа за всю историю церкви и первый представитель Ордена Иезуитов на Святом престоле в Ватикане.

Нового папу называют реакционным консерватором. Он противник однополых браков, абортов и эвтаназии. Хорхе Марио Бергольо известен личной скромностью и преданностью делу социальной справедливости.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Папам стаў дасведчаны пастыр, папам стаў таксама чалавек, які кіраваў духоўнай семінарыяй, папам стаў чалавек, які вельмі многа ўнёс укладу ў новую евангелізацыю. Мне здаецца, што далей ён будзе вельмі многа працаваць аб пашырэнні праграмы новай евангелізацыі, а таксама прымаючы ва ўвагу сацыяльныя пытанні, з якімі спатыкаюцца сучасны чалавек і сучасны свет.

Минчане:

Для мня это радостное событие, знаковое. Опять во главе нашего костела появился глава. Я думаю, что он будет достойным правителем.

Мне очень понравилось, что кто-то схватил момент, что белый голубь сел на ту трубу. Предзнаменование хорошее. Я думаю, что достойного выбрали.

Выбрали быстро, значит сориентировались правильно.

«Будьте милосердны, наши души нуждаются в милосердии» –такие слова Папа Римский Франциск произнес 14 марта во время молитвы в честь избрания. И католики, да и не только католики мира, в праве надеяться, что простые пожелания нового Понтифика в наши непростые времена будут услышаны.

Напомним, Бенедикт XVI покинул престол 28 февраля: он объяснил свое отречение нехваткой сил, чтобы достойно управлять церковью. Интронизация нового Папы пройдёт в следующий вторник, 19 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление Папе Римскому с избранием Предстоятелем римско-католической церкви направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Миссия Понтифика - это также миссия неутомимого пилигрима, несущего миру свет надежды, укрепляющего веру и любовь. Уверен, что на этом ответственном посту вы будете и далее непреклонно возвещать незыблемые христианские принципы, составляющие нравственную основу человеческой цивилизации. Выражаю надежду, что добрые отношения, которые сложились между Республикой Беларусь и Святым Престолом, упрочатся во время Вашего Понтификата. Мы будем рады приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле, где отношения между православными и католиками преисполнены духом взаимопонимания и сотрудничества».

Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску здоровья, мудрости и помощи Божией в служении.