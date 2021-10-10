Себастьян Курц решил покинуть пост канцлера Австрии из-за обвинений в коррупции

Новости Австрии. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе с поста из-за обвинений в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Временно исполнять обязанности главы правительства будет министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета.