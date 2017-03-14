Новый министр труда и соцзащиты, обновления в администрациях, дипкорпусе и на предприятиях: Президент 14 марта рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. 14 марта назначен новый министр труда и социальной защиты. Руководителем ведомства стала Ирина Костевич. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района столицы, Владимира Карпяка – помощником Президента – главным инспектором по Минску. Новые руководители и в нефтяной сфере.

Все, кого пригласили 14 марта во Дворец Независимости, люди не новые во властной вертикали, с большим опытом работы. Оттого и задачи, поставленные перед ними, непростые.

Это назначение ждали уже не первый день. А самого претендента выбирали из множества кандидатур. В итоге Министерство труда и социальной защиты вновь с женским лицом. Главой профильного ведомства стала Ирина Костевич. Перешла прямиком из Министерства экономики. В ее карьере не один год работы в сфере статистики и анализа. Прошла путь от экономиста до первого заместителя председателя Статкомитета. Уже сегодня уверена: такой опыт пригодится. А вместе с женским обаянием поможет решать сложные вопросы. Уже социальные.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Задача на 2017 год стоит создание 70 тысяч новых рабочих мест. Эти рабочие места должны быть современные, качественные, эффективные и с соответствующим уровнем заработной платы.

Занятость, эффективный рынок труда. Но главное – любить людей, для которых и с которыми работаешь, – во время интервью подчеркнет новый министр. Такой социальный посыл сегодня как никогда важен в сфере соцзащиты.

Впрочем, о своих планах 14 марта говорил каждый из назначенцев.

Кадровый день у Президента получился насыщенным. Игорь Бузовский теперь глава администрации Центрального района столицы. Владимир Карпяк – помощник Президента – главный инспектор по Минску.

Владимир Карпяк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:

Необходимо создавать новые рабочие места, но самое главное – необходимо сохранить то, что у нас есть. В первую очередь это в реальном секторе экономики, который дает нам валовый продукт.

По-прежнему в центре внимания многовекторность. Новые назначения в дипломатическом корпусе. Наша страна торгует почти с двумя сотнями государств мира. В списке основных – Россия, на втором месте – страны Евросоюза. На его долю приходится около 30% экспорта и пятая часть импорта.

Страны СНГ – традиционные партнеры Беларуси. Но, к примеру, с Кыргызстаном надо выходить на новый уровень сотрудничества. Для этого в Бишкек направлен новый посол – Андрей Страчко. До этого в МИДе он отвечал как раз за двусторонние отношения со странами СНГ. Дипломат подчеркивает: ставку будут делать на кооперацию.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике:

В июне 2016 года мы открыли совместное производство тракторов. 400 тракторов мы планируем собирать каждый год. Плюс продолжается работа по созданию такого же кооперационного производства по сборке наших комбайнов.

С каждым годом все более тесное сотрудничество с Японией. На рынок этой страны выходят наши крупные предприятия. К примеру, БМЗ. Свои возможности готовы презентовать МАЗ, МТЗ, БелаАЗ.

Товарооборот Синеокой и страны Восходящего солнца пока не слишком большой. В основе белорусского экспорта – калийные удобрения, стекловолокно, лазеры. Но сотрудничество готовы наращивать. Вять, к примеру, туризм. Впервые совместными усилиями создан проект по кратному наращиванию японских туристов в Беларусь.

А еще Беларусь и Япония готовы к бизнесу-диалогу. И даже созданию аналога ПВТ – японского промышленного парка в Могилевской области.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии:

Глава государства поставил конкретные задачи. Это, конечно же, дальнейшее выстраивание контактов с бизнесменами, это работа по привлечению инвестиций из Японии и, конечно же, это расширение регионального сотрудничества.

В свое время японские специалисты принимали участие в строительстве таких белорусских гигантов, как Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы. Кстати, на оба 14 марта назначены новые руководители – Александр Демидов и Виталий Павлов.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

Сейчас идет строительство установки по переработке тяжелых нефтяных остатков, что в свою очередь позволит увеличить глубину переработки нефти.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Основная задача стоит в кратчайшие сроки окончание модернизации. Это экономика, это возможность переработки нефти, причем одна из задач поставлена приспособиться к переработке нефти, покупаемой по рыночной цене.

А вот у руля «Гомельтранснефть Дружба» теперь Олег Починок. Также Сергей Гунько назначен заместителем министра промышленности, а Виктор Кураш – директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.