Новый генплан Минска: подробности развития представили Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Минск сохранят в его границах и сделают более удобным для жителей. Президенту Беларуси доложили о планах развития столицы и городов-спутников.

Именно в них будет строиться большая часть жилья, а Минск сохранит за собой статус «зелёного города». Что ещё предусмотрено новым генеральным планом развития – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силуэт и цветовая гамма. Новый генплан Минска – это решение сохранить прежние очертания и звание зелёного города.

Эстетика и практичность.

Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска:

Появление интернационального стиля всегда вызывает опасения, что город может потерять своё лицо. Поэтому мы будем препятствовать и возражать появлению такой архитектуры в центральной части города. Да, есть районы, где возможно появление таких объектов и они нужны для города. Но это должно быть осознанно всё сделано, и ни в коем случае не повлиять на исторический облик города.

2 сентября в ратуше новые подробности развития Минска представили главе государства. Разговор с главного – границы столицы не будут расширяться. В черту города запланировали включить лишь лесной массив с юго-восточной стороны Минского моря.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это закон. Ну, по крайней мере, пока я Президент. На земли сельхозназначения – там, где должен расти хлеб, – вы не рассчитывайте. Это правильно не только с точки зрения сохранения земель. Хватает у нас, в конце-концов, земель. Это ещё и с точки зрения того, что Минск должен быть просторным сам по себе и дышать.

Если мы Минск по кольцу ещё напичкаем высотными домами и прочим, то Минск задохнется.

Впрочем, конечно, не строиться вообще современный город, да ещё столица, просто не может себе позволить. Сегодня архитекторы предлагают осваивать пока оставшиеся свободными зоны. Их не так много.

Но к ним добавятся площади бывших военных частей, освободившиеся производственные территории, и места, где старые и ветхие застройки пойдут под снос.

Предусмотрены в свободных зонах инвестиционно-производственные площадки.

Они обеспечат минчанам рабочие места недалеко от дома и помогут снизить внутреннюю миграцию в будние дни. Разумеется, нагрузка на транспортные узлы – один из важнейших аспектов генплана.

Минск будущего не должен стоять в пробках.

Павел Лучинович:

До 2030 года мы ставим задачу по замыканию первого кольца, реконструкции второго и созданию новых участков третьего транспортного кольца. Ещё одним важнейшим направлением, важнейшей дорогой, которую мы к 2030 году должны сделать – это строительство новой трассы на продолжение улицы Ваупшасова.

Это будет кратчайшее расстояние до Национального аэропорта. Строительство этой трассы позволит разгрузить два наших важнейших проспекта: проспект Независимости и Партизанский проспект.

Каменные джунгли – это не про Минск.

Зоны отдыха – зелёные зоны. О них в генплане не забыли. Комплексный подход упорядочит лёгкие города в целую систему.

Павел Лучинович:

Реконструкция в южной части водно-зелёного диаметра реки Свислочь. И важнейшее направление, наша задача до 2030 года, – это создание полукольца в западной части города. Лошицкая водно-зелёная система. В настоящее время есть большая проблема: дефицит водно-зелёных насаждений, бульваров, парков, скверов именно в этой части города.

Александр Лукашенко:

Но откладывать в долгий ящик и держать это в планах – нельзя. Надо каждый день. Если ты будешь знать, как делать и где делать, то людей мы мобилизуем.

У нас народ ещё не совсем разбалован, как это в других государствах. Они выйдут, они помогут. Но чтобы вы к этому были готовы.

Чтобы у вас были саженцы, чтобы у вас было чётко прочерчено, где эти бульвары будут, где будут липа высажена и прочее.

Под Минском и в Минске очень много мест, где сохранились старые аллеи. Я лично к этому очень бережно отношусь. Не сможем плиткой выложить пока эти дорожки – ничего, отсыплем какой-нибудь мелкой галькой, песочком, щебнем и так далее. Ничего страшного, постепенно будем делать.

Но максимум, надо как в народе строители говорят, вырвать вот этот кусок работы. Чтобы деревья росли.

Впрочем, когда речь идет не о черте, а о чертах города – это, прежде всего, архитектура. Высотных зданий в центре столицы больше строить не будут.

Александр Лукашенко:

Как зёрнышки должны быть. Я не архитектор, но, наверное, ещё десяток лет тому назад я увидел, что наш народ, выезжая за границу (это принципиально) возвращается и ахает-охает стеклянным этим зданиям монументальным. И тогда я бывшему мэру и архитектору сказал: «Слушайте, ну давайте удовлетворим желания народа видеть это у себя».

И вот вы, наверное, заметили – это было мной принято решение – «давайте вот тут вот «стекляшку» поставим, тут». Может, с точки зрения архитектуры… да не «может», а точно она ничего не значит по сравнению с нашими зданиями. Но народу очень хотелось. И мы как зёрна вкрапливали эти здания как на Западе – «стекляшки».

Но мы не перенасытили. Я только боюсь, что, может, хоть я давал команду, не совсем правильно их строят. Но их не много. Я думаю – выдержим. И народ успокоился: и у нас в Минске тоже есть «стекляшки». Ну хотите – нате вам этих стекляшек.

Но вы правы: ни в коем случае вот в этой зоне нельзя перенасыщаться высотными зданиями и строить вот эти вот «зеркальные» здания, «зеркала».

Надо строить фундаментальные, монументальные, если хотите, здания. Но разумно, чтобы это было лицо нашего города.

Обсудили в ратуше и работы на самых значимых на сегодня объектах.

Реконструкцию стадиона «Динамо» закончить должны в следующем году.

Ещё одна большая спортивная стройка – дворец гимнастики. Новый объект готовятся возвести на месте бывшей второй городской больницы. Поторопят с реализацией проекта и на территории бывшего Московского автовокзала. Решают городские власти и вопрос с недостроенной гостиницей возле цирка.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

На сегодняшний день идут переговоры с новым инвестором, и я надеюсь, что здесь будет поставлена точка. И в самое ближайшее время, я думаю – когда будут подписаны соответствующие документы.

Вообще, ко всем возводящимся объектам у главы государство ряд конкретных требований. Строить нужно быстро, качественно и так, чтобы вписалось в тот самый силуэт города.

Но не дорого.

От излишеств нужно отказываться. Если частный застройщик не осваивает территорию – искать нового.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Договорились? В срок должно быть построено. Нет? Отношение ко всем одинаковое: не будут строить – выгоняйте их из города.

Это касается объектов и в черте города, и за его границей. Развивать Минск – это ещё и развивать города-спутники. Сегодня большие надежды по застройке связаны с Руденском. Там достаточно свободных площадей, рядом находится ТЭЦ.

Смолевичи – тоже одно из важнейших направлений.

Белорусско-китайский индустриальный парк. Недалеко и национальный аэропорт, в котором будет возводиться вторая взлётная полоса. Так что неудивительно, что в этом направлении, рядом с Колодищами,

появится перспективный жилой комплекс «Ноттингем».

К слову, в районе ещё одного столичного спутника – Заславля, а точнее, в районе Ратомки, обустроят квартал «Зелёный бор». Застраивать, собственно, окраины Минска теперь предстоит тоже по новым правилам. Многоэтажные дома за кольцевой решили больше не возводить.

Семён Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы стали очень много где разрешать строить жильё. Миллион квадратных метров за три года построено вокруг Минска. Это Сеница, Колодищи, Боровляны и так далее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приводите в порядок эти населённые пункты. Чтобы законченный вид был у них. И прекращайте там строить: это то же самое, что строить в Минске. Может, там по периметру любой деревни выделить там по 10 соток, по 5. Людям отдать и построить разнотипные такие красивые домишки. Но им сказать: вот дом или ты предложи дом. Вот такой, согласен? И внутри навести порядок.

В порядок приведут и вторую кольцевую дорогу.

Достроить – это лишь часть работы. Облагородить, рассадить деревья. Но и возвести необходимую инфраструктуру. Заправки, СТО, кафе, магазинчики.

Определили 31 зону.

Все они привязаны к ближайшим населённым пунктам. Традиционное требование президента – возводить только те объекты, которые будут востребованы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот я проезжаю опять мимо этого вашего недостроя по Логойскому. И я уже тысячу раз думал: «Ну, хорошо. Сделайте общежитие: первый этаж – торговля, там где-то люди живут. Ещё один этаж достройте, если нужно». Надо общежитие – общежитие сделайте.

Надо жилой дом – перестройте под жилой дом. Но надо это забрать, коль не строит, и построить своё. Все варианты используйте, но в этом году должны быть приняты решения по всем этим объектам, которые не достроены и частниками брошены. Мы ничего им компенсировать не должны.

Благоустройство города – это всегда большие затраты. Сегодня всем приходится, как говорится, ужимать пояса. Республиканский бюджет или городская казна – как правильно распределить средства?

При планировании бюджета на 2017 год (а работа над ним уже идёт) этот вопрос поступило предложение обсудить особо.

Ведь без собственных средств от тех же подоходных налогов реализовать все эти грандиозные планы будет гораздо сложнее.